Pensión contributiva 2023: ¿cuánto suben y cuándo se cobran?

Las pensiones han sido un tema de controversia política durante mucho tiempo y que más suele preocupar a los jubilados de este país. El pasado mes de diciembre, el Gobierno de España sacó adelante la primera parte de la reforma de las pensiones que liga la cuantía al IPC anual. De esta manera, en 2023 se ha producido una subida del 8,5% de las pensiones contributivas y de un 15% de las no contributivas. Una revalorización que se espera que afecte a casi 10 millones de pensionistas en España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según la normativa actual en España, para que una persona reciba una pensión contributiva en España es necesario que haya cotizado como mínimo 15 años a la Seguridad Social. Además, dos de ellos deben estar dentro de los últimos 15 años previos a la solicitud. En caso de no llegar al suficiente tiempo de cotización los españoles podrán optar a una pensión no contributiva.

Las pensiones contributivas son aquellas que cobran los pensionistas que han cotizado el tiempo suficiente a la Seguridad Social, es decir, 15 años a lo largo de su vida laboral. Para poder cobrar el 100% de la pensión contributiva es necesario tener 65 años y haber cotizado como mínimo 37 años y nueve meses a la Seguridad Social. En caso contrario, un trabajador se podrá jubilar a los 66 años y cuatro meses. Cabe destacar que la reforma de las pensiones también contempla un retraso en la edad de jubilación hasta los 67 años a partir de 2027.

Las pensiones no contributivas son una ayuda económica del Estado para aquellas personas que no han cotizado lo suficiente y, por tanto, no tienen derecho a una pensión contributiva o no pueden acceder a ella por otros motivos. Al contrario que ocurre con las pensiones contributivas, estas pensiones no se financian con las cotizaciones de los trabajadores, sino que lo hacen a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Por otra parte, los trabajadores que cobren una pensión de incapacidad permanente son aquellos que hayan cotizado el tiempo mínimo de cotización, 15 años, y su incapacidad se haya producido por una enfermedad o accidente laboral.

¿Cuál es la cuantía de las pensiones en 2023?

El cálculo de las pensiones contributivas y no contributivas también se realizan de forma diferente. Las pensiones no contributivas se definen en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y tras la reforma que sube su valor en un 15%, la cuantía de la pensión no contributiva máxima en 2023 queda establecida en 6.784,54 euros anuales, es decir, 484 euros mensuales repartidos en 14 pagas a lo largo de todo el año.

En cambio, para saber calcular el valor de las pensiones contributivas es necesario atender a diferentes factores relacionados con cada trabajador en particular. Los factores que hay que tener en cuenta son: la edad de jubilación, la base reguladora de su salario en toda su vida laboral, los coeficientes reductores en caso de la jubilación anticipada y la cuantía máxima establecida para una pensión pública.

Si un trabajador cumple con la edad de 65 años y ha cotizado a lo largo de su vida 37 años y nueve meses podrá acceder al 100% de la base reguladora. Sino, habrá que ir sumando al 50% de esa base más porcentajes por cada mes trabajado:

Por cada uno de los 49 meses siguiente se suma un 0,21% adicional a la base reguladora.

Por cada uno de los siguientes 209 meses siguientes se suma un 0,19% adicional de la base reguladora.

Pensión contributiva máxima y mínima en 2023

Tras la última reforma de las pensiones, en los Presupuestos Generales del Estado ha quedado establecido que la pensión contributiva máxima en 2023 es de 42.829 euros anuales repartidas en 14 pagas, lo que se traduce en 3.059 euros mensuales, más las dos pagas extras. Lo mismo ocurre con las mínimas, es decir, los PGE establecen una cuantía mínima que deben cobrar todos los jubilados que cobren una pensión contributiva:

La pensión mínima para personas con 65 años o más se sitúa en 10.963,40 euros al año.

Menores de 65 años será de 10.256,40 euros al año.

Jubilados de más de 65 años con cónyuges a cargo la pensión mínima será de 13.526,80 anuales.

Menores de 65 años con cónyuges a cargo la pensión será de 12.682 euros anuales.

La mayoría de los pensionistas reciben su pensión en 14 pagas anuales, es decir, una ordinaria cada mes y dos extraordinarias que se suelen recibir en los meses de junio y noviembre. La Seguridad Social recuerda que el cobro de las pagas extra suelen realizarse los 25 de cada mes, salvo en el caso de que sea festivo como ocurre este año. La paga extraordinaria de verano en 2023 se realizará el 26 de junio de 2023 y su cuantía es la misma que la de una paga ordinaria.