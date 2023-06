Este es el requisito que hay que cumplir para cobrar la ayuda de 500 euros por trabajo en el hogar

Las tareas del hogar son una labor no reconocida ni remunerada que, en la mayor parte de las ocasiones, recae sobre las mujeres. / FREEPIK

Las tareas del hogar son fundamentales para el funcionamiento cotidiano de cualquier hogar. Sin embargo, lamentablemente, a menudo se da por sentado el trabajo realizado por las personas encargadas de estas labores, que en su mayoría suelen ser mujeres. A pesar de su arduo trabajo y dedicación, muchas veces no reciben el reconocimiento ni la remuneración económica que merecen.

Las personas que llevan a cabo las tareas del hogar desempeñan una labor valiosa y multifacética. Se encargan de la limpieza, la cocina, el cuidado de los niños, las compras y muchas otras responsabilidades que aseguran el bienestar y la comodidad de sus familias. A menudo, estas tareas son realizadas de manera invisible, sin ser valoradas en su justa medida. Quizás, hasta ahora.

A la vista de la delicada situación de las amas de casa en España, que no tienen los ingresos suficientes para ser independientes económicamente si solo se dedican a estas labores, ni tiempo suficiente para realizar otro trabajo por la falta de colaboración en el hogar, el Gobierno ha decidido tomar cartas en el asunto y crear una ayuda económica para ayudar las personas dedicadas exclusivamente a las tareas del hogar.

La ayuda de 500 euros para el trabajo en el hogar

De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA), en España hay alrededor de 3 millones de amas de casa que realizan tareas del hogar exclusivamente. De hecho, según estima, las mujeres hacen una cuarta parte más de este trabajo que los hombres.

Una labor que, como ya hemos visto, no está remunerada en la inmensa mayoría de los casos (a no ser que se contrate a una persona externa). Por ello, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cuenta con una prestación económica especial de la que se pueden beneficiar las trabajadoras domésticas.

Se trata de la Renta de Inserción Activa (RAI), que asciende a 501 euros al mes y que puede recibirse durante 11 meses. De esta manera, con esta ayud se puede dar un apoyo económico a estas personas y así ofrecerles una forma de cubrir las necesidades básicas.

Requisitos para recibir esta ayuda

Sin embargo, es necesario saber que no se podrá pedir en todos los casos, sino que esta ayuda está destinada a unos perfiles concretos, donde se tiene en cuenta la situación familiar y de desempleo. Para pedirla, se deberán cumplir algunos requisitos previos:

No haber dispuesto con anterioridad de la Renta de Inserción Activa.

La media de los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar menores de 26 años no puede superar el 75% del sueldo mínimo interprofesional de 1.080 euros.

Los ingresos propios de la persona que está solicitando la ayuda no pueden ser superiores al 75% del SMI.

El solicitante deberá estar desempleado.

No lo podrán pedir las personas mayores de 65 años.

Cómo solicitar la RAI

Para solicitar esta ayuda se puede solicitar cita previa en el SEPE y haciéndolo de manera presencial mediante el modelo oficial de solicitud. Sin embargo, también puede realizarse de forma online, aunque será necesario tener certificado digital o Cl@ve PIN a través del botón Acceso Solicitudes.

Lo único que deberás hacer es ir completando los distintos pasos con los datos requeridos. Las respuestas no serán inmediatas, así que no desesperes si no obtienes una respuesta inmediata. Estas podrían demorarse hasta un mes.