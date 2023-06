Juan Emilio Maíllo: "No hay muchos banqueros como Goirigolzarri"

Juan Emilio Maíllo / 'activos'

-¿Por qué este libro y por qué ahora?

-Porque nunca se ha contado la experiencia vivida desde dentro del banco; porque Bankia ya no existe, al integrarse en CaixaBank, y porque judicialmente los asuntos que estaban siendo analizados, en particular el caso de la salida a bolsa, tuvieron una sentencia firme absolutoria para el banco y para el resto de acusados.

-¿Se ha guardado algo en el tintero por presión o miedo?

-No. En muchas conversaciones con Amalia Blanco, la que fue mi jefa como directora general de Comunicación, hablábamos de que teníamos que contar nuestra historia y ha llegado el momento.

-¿Volvería a dejar el periodismo para fichar por Bankia, con Rodrigo Rato al frente, sabiendo lo que vivió?

-Tiendo a pensar que, en la vida, lo que sucede, conviene. Cuando llegué a Bankia, el plan que había sobre la mesa era otro. Llegó el cambio en la cúpula, cambié de jefa y lo único que siento son palabras de agradecimiento hacia un nuevo equipo que llegó y me otorgó una gran confianza.

-¿Cómo fue trabajar con Rato?

-En el par de meses que estuve bajo su presidencia, nunca tuve contacto con él y no lo hemos tenido después, como tampoco pasaba antes, más allá de los encuentros profesionales de un periodista y un ejecutivo de un banco o, previamente, un vicepresidente económico del Gobierno.

-¿En algún punto de la crisis temió por su credibilidad como periodista y por la de Bankia?

-No me dio demasiado tiempo a pensarlo entonces, pero, visto con perspectiva, es evidente que estuvo en riesgo. En este sentido, solo queda agradecer la comprensión de quienes estabais al otro lado.

-¿Qué tiene José Ignacio Goirigolzarri que no tenga Rato?

-Son dos perfiles radicalmente distintos. Solo hay que ver sus trayectorias profesionales. Los orígenes de uno y de otro. En lo personal, como no traté a Rato estando bajo su mando, me es muy difícil comparar.

"Los bancos han de explicar más a la sociedad lo que hacen y por qué lo hacen"

-¿Cree que Goirigolzarri es el mejor banquero de España, como dijo una vez Isidro Fainé?

-No he trabajado para ninguno más. Pero, a la vista de los resultados, de cómo logró reflotar una entidad como Bankia, de cómo gestionó en lo personal unas circunstancias tan complejas, de su estilo de liderazgo, creo que no hay muchos como él.

-¿Cómo puede la banca recuperar su reputación?

-La banca, y en general las empresas, tienen que explicar más lo que hacen y por qué. Han de tener más voz en la sociedad, de forma que esta pueda reconocer mejor su papel, lo cual redundará en su reputación y en su sostenibilidad.

-¿El Estado debe salir de CaixaBank?

-La vocación no ha sido de permanencia en Bankia ni con el Gobierno de Mariano Rajoy ni con el de Pedro Sánchez. Una vez protegidos los depósitos, es razonable que el Estado salga del capital, ahora de CaixaBank, cuando se den las circunstancias para ello.