Aeropuerto de Barcelona: en busca de un ¿imposible? acuerdo

El resultado de las elecciones generales y la próxima agenda política que implicará a los nuevos poderes locales, a la Generalitat y al Gobierno de Madrid, marcará el suma y sigue del eterno debate sobre la futura ampliación del aeropuerto de El Prat Josep Tarradellas. Para empezar, la patronal catalana Foment del Treball, presidida por Josep Sánchez Llibre, ya ha decidido retrasar la presentación de las conclusiones del debate encargado por la Comisión para estudiar el futuro aéreo de Barcelona. "Estamos en la recta final y a a partir de septiembre activaremos los resultados de l informe que en tres semanas debe estar listo", explica el empresario Lluis Moreno, responsable de la Comisión.

Objetivo: consensuar los pasos necesarios para acelerar el proyecto de ampliación, que empiece a ejecutarse en 2027 y pueda terminarse en 2031. La ampliación de El Prat busca aumentar la capacidad de pasajeros por encima de los 55 millones -cifra máxima que podría estar cerca de volver a alcanzarse este año- y lograr pasar de operar 78 vuelos la hora a operar 90. Si, además, el reto es lograr que aterricen en Barcelona más aviones grandes procedentes de vuelos de larga distancia, será necesario alargar la pista o crear una de nueva hasta 3.500 metros. Actualmente hay 37 aerolíneas con conexión intercontinental. Destaca Seúl (Corea del Sur), con siete frecuencias semanales.

Los efectos de alargar la pista actual se paralizó por los supuestos efectos sobre los humedales de La Ricarda. Aena, el gestor aeroportuario, paralizó las inversiones previstas de 1.700 millones, debido a la deriva de las discusiones y a la oposición dentro de la Generalitat, de los ayuntamientos de Barcelona y El Prat, y del socio del Gobierno encarnado por la vicepresidenta tercera Yolanda Díaz.

"Desde El Prat hay que volar lejos. No es tanto tener un hub y centrarnos casi exclusivamente en viajeros por turismo, sino que haya vuelos directos a 12.000 kms que una Barcelona con las grandes áreas tecnológicas del planeta". Joaquim Coello (Salamanca, 1946, es ingeniero naval, trabajó en Baztán, ha presidido el Puerto de Barcelona y otras empresas como Applus+. Junto al ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell (Barcelona, 1944) y al economista y ex consejero del Banco de España, Guillem López Casasnovas (Ciutadella de Menorca, 1956), lideró la última propuesta para solucionar la ampliación de El Prat.

Consiste en construir una pista sobre el mar imitando proyectos ya terminados en los aeropuertos de Hong Kong y Osaka. Costaría, según sus promotores alrededor de 2.200 millones. Ellos lo comparan a los 10.000 millones que costaría, por ejemplo, construir otro aeropuerto a 50 kilómetros de Barcelona, otra de las opciones barajadas.

Noticias relacionadas

"Hay que hacer, no solo el detalle número a número, sino también convencer de que ampliar la pista al mar no es un atentado medioambiental muy superior a lo que supondría buscar una fórmula nueva para la Ricarda", afirman fuentes implicadas del sector. Desde posiciones medioambientalistas, expertos en fauna avisan de los riesgos que suponen las aves cercanas al litoral: "Obligaría a multiplicar el número de halconeros y los sistemas de vigilancia que ahuyentan a los pájaros para que no choquen contra los rotores de las aeronaves". Según los impulsores de la plataforma, el coste medioambiental siempre será menor que la ampliación por la Ricarda o creando -se sugirió en el pasado- una pista paralela a la orilla. Aunque, ¿contradicción? consideran que los pilones sobre el mar pueden incluso ayudar a la nidificación de las aves. Los pilones también mejorarían la biodiversidad.

Para Lluis Moreno, tras el intenso debate social y político que se avecina, la clave estará en convencer a la Unión Europea de la solución finalmente propuesta y su sostenibilidad financiera, que debe ser pagada por Aena y las aerolíneas. La solución debe incluir, más allá de propuestas sobre la gobernanza y gestión de El Prat, inversiones paralelas como crear la nueva terminal satélite, la gestión medioambiental y crear un proyecto de movilidad y urbanístico donde también se estudien las conexiones en AVE con los aeropuertos de Girona y Reus. Crecer sí, pero ¿cómo y a costa de qué?