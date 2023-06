Estos son los motivos por los que la Seguridad Social puede quitarte la pensión no contributiva

Jubilados y pensionistas, en el paseo de la playa del Puerto de Sagunto.

Cuando no se han cotizado los años suficientes a la Seguridad Social como para recibir una pensión contributiva y los ingresos económicos son insuficientes, puede solicitarse una pensión no contributiva. Este tipo, que se solicita al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (más conocido como Imserso) está dirigida a los trabajadores que no pueden jubilarse o los que tienen una discapacidad igual o superior al 65%.

Alrededor de 440.000 personas reciben este tipo de prestación en España. El monto de esta prestación es inferior a la mitad del salario mínimo interprofesional, que actualmente se sitúa en 1.080 euros al mes. Es decir, que el máximo que se puede percibir es de 484,61 euros mensuales y 6.784,54 euros anuales (726,92 euros al mes en caso de recibir una invalidez, con un incremento del 50%).

Aunque pueden retirarse por cuatro motivos, la suspensión de estas pensiones no será nunca definitiva. Los pensionistas que vuelvan a cumplir con los requisitos que dieron origen a la misma podrán volver a recibirla. Uno de los motivos es superar el límite de ingresos estipulado, que se fija cada año por el Gobierno. Así que esta cuantía no es fija y depende del número de personas que convivan en la misma unidad familiar. En 2023, el límite ha sido de 6.784,54 euros anuales.

Los beneficiarios tienen la obligación de declarar los los ingresos de toda la unidad de convivencia durante el primer trimestre de año (hasta el 31 de marzo). De lo contrario, la Tesorería General de la Seguridad Social procederá a la suspensión de la pensión. Además, todo cambio en la situación personal del pensionista deberá ser notificado en la Seguridad Social.

Por último, la Seguridad Social puede suspender la pensión si detecta alguna irregularidad. En el caso de realizar una investigación de oficio y detectar irregularidades o datos sin notificar, la Seguridad Social o el Imserso podrán suspender la pensión. En el caso de que la Seguridad Social retire una pensión no contributiva, el beneficiario deberá acreditar que sigue volviendo a reunir los requisitos. Una vez lo vuelva a cumplir podrá volver a solicitar el reembolso de las mensualidades no cobradas.