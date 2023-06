Garamendi dice que la mayoría de las organizaciones de la CEOE no limitan los mandatos de su presidente

2 Se lee en minutos EP



El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este martes que la mayor parte de las organizaciones que conforman la patronal española no limitan los mandatos de su presidente, como sí ocurre ahora en los Estatutos de la CEOE, que tienen topados a dos los mandatos de su presidente.

"Es un tema interno de la organización. La mayoría de las organizaciones de CEOE no lo tienen, los sectores prácticamente no lo tienen, los territorios la mayoría no lo tienen y es un tema que simplemente habrá que decidir y ver cuál es el criterio", ha respondido el dirigente empresarial al ser preguntado por su intención de eliminar el límite de dos mandatos que rige actualmente en CEOE.

En cuanto a si esta propuesta que aún está sometida al debate interno de la patronal ha generado malestar en la patronal catalana, Garamendi ha asegurado, en declaraciones a la prensa durante la V Cumbre de Internacionalización en la Cámara de España, que ayer habló con el presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, "y no le dijo eso".

Los Estatutos actuales de la CEOE limitan a dos mandatos consecutivos de cuatro años cada uno el cargo de presidente. Garamendi se encuentra precisamente en su segundo y por ahora último mandato tras ser reelegido con un apoyo superior al 80% en la última Asamblea Electoral de la CEOE, celebrada el pasado 23 de noviembre.

De aprobarse en el seno de la organización el cambio en los Estatutos para no limitar a dos los mandatos, Garamendi podría seguir dirigiendo la organización durante algunos años más, siempre y cuando decidiera presentarse a las siguientes elecciones, que deberían celebrarse en noviembre de 2026.

Fuentes empresariales consultadas por Europa Press han señalado que ya antes de las elecciones del pasado noviembre surgieron voces dentro de la patronal pidiendo una modificación estatutaria sobre el proceso electoral y sobre la limitación de mandatos.

Rosell introdujo la limitación a dos mandatos en 2014

La CEOE estableció este tope de dos mandatos consecutivos en abril de 2014, estando Juan Rosell en la Presidencia de la organización. Rosell, que empezó a liderar la patronal en 2010, cumplió con el límite establecido entonces en los Estatutos y dejó la Presidencia en 2018, tras dos mandatos.

El empresario vasco Antonio Garamendi tomó el relevo a Rosell y asumió la Presidencia de la CEOE en 2018, siendo elegido para un segundo mandato en 2022.

Antes de la llegada de Rosell y Garamendi, la CEOE tuvo otros tres presidentes cuyo mandato no estaba limitado: Carlos Ferrer Salat, José María Cuevas y Gerardo Díaz Ferrán. De ellos, el que más tiempo estuvo a los mandos de la organización empresarial fue José María Cuevas, nada menos que 23 años.

La propuesta de reformar los Estatutos de la patronal para eliminar la actual limitación de mandatos debe pasar por la Comisión de Régimen Interno, y por el Comité y la Junta Directiva y ser aprobada en Asamblea General, según han explicado a Europa Press en fuentes de la organización empresarial.

Si no existe oposición o no surgen temas más urgentes, este cambio estatutario podría llevarse a la Junta Directiva de este mes y ser aprobado en la Asamblea General que la CEOE prevé celebrar el próximo 19 de julio.