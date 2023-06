Esto es lo que pasará próximamente con el precio de la vivienda en España

1 Se lee en minutos Redacción



La subida de los tipos de interés a lo largo de los últimos meses ha provocado un encarecimiento en las cuotas que pagan aquellas personas con hipotecas variables. Si bien es cierto que el incremento de los precios no suele ser una buena señal para inversores, el economista Gonzalo Bernardos ha querido mandar un mensaje alentador de cara al futuro durante su intervención en el programa 'Al rojo vivo' de La Sexta.

Para empezar, Bernardos asegura que la escalada de precios "desincentivará muchísimo al inversor", lo cual se traducirá en una bajada del precio de la vivienda: "Lo harán un 5 % a final de este año", sostiene. No obstante, este abaratamiento no se verá reflejado en los tipos, donde será "muy difícil" encontrar opciones tan rentables como las de antaño. "Antes se podían encontrar unos tipos fijos del 1,5 fácilmente. Pero en la actualidad va a ser muy difícil encontrar unos tipos por debajo del 3 %, a no ser que se vayan al canal mayorista".

Evolución del mercado

Noticias relacionadas

Así pues, según palabras del propio Bernardos, "no todo está perdido". Además, la reciente aprobación de la ley de la vivienda y de otras medidas como la concesión del bono alquiler joven deberían ayudar a paliar la difícil situación que atraviesa el mercado inmobiliario.

Cabe destacar que, en la misma línea que el resto del sector, el profesor de economía de la Universitat de Barcelona se muestra prudente respecto a estas cuestiones y defiende que habrá que esperar para analizar la respuesta del mercado.