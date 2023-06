Los métodos más efectivos para eliminar deudas en tiempo récord

Imagen de una oficina de Unicaja Banco.

En ciertas ocasiones, las familias toman la decisión de pedir un préstamo para hacer frente a pagos que no pueden acometer con sus ahorros. Sin embargo, la situación de complica cuando las deudas se acumulan y al final es imposible pagarlas. De esta manera, la espiral del endeudamiento envuelve al consumidor con una sucesión de préstamos e intereses y la persona se ve cada vez con más dificultades para salir adelante.

No es algo raro en nuestro país: más de la mitad de los hogares españoles (57,1%) están endeudados, según se extrae de la última Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, publicada en 2022. Es el porcentaje más alto desde 2022, cuando este dato se situaba en el 42,54%. ¿Por qué ocurre esto? Los expertos apuntan a la principal razón: la compra de una casa. Pero hay más. A la hipoteca se suman el uso de las tarjetas de crédito y las solicitudes de créditos al consumo, dos productos que han crecido exponencialmente en los últimos 40 años. Aunque el proceso no es fácil, es posible salir de esta situación de endeudamiento mediante algunos métodos. Eso sí, ninguno es milagroso y es necesario valorar con calma cada uno de ellos y también cada situación particular.

Método cascada

Es la fórmula más eficaz de amortizar las deudas. El consumidor deberá librarse de todos los débitos acumulados comenzando por el de menor cuantía, de uno en uno. Aporta motivación a aquellos que lo aplican porque ven cómo caen poco a poco los créditos y préstamos contratados y se animan a dar por terminadas todas ellas, y una vez liquidadas todas las deudas, el dinero liberado de cada mes se puede utilizar para construir un buen colchón de emergencias.

Para ello, se recomienda hacer un listado de las deudas y ordenarlas de menor a menor. También se aconseja incluir el importa que queda por pagar, así como el tipo de interés, la cuota mensual y el plazo restante, así será más sencillo analizar los gastos mensuales y ver cuáles se pueden reducir. Hay personas con sueldos estables y suficientes para mantener una buena calidad de vida, pero tienen muchos gastos. En estos casos, se recomienda disminuir los desembolsos innecesarios y ahorrar nada más llegue la nómina, es decir, dejar a un lado una parte del ingreso y no tocarla bajo ningún concepto.

La cantidad de dinero ahorrada se destinará a pagar cada mes una parte de la deuda más pequeña para acelerar su liquidación hasta terminar de pagarla. Y cuando se haya amortizado esta primera deuda, el dinero acumulado se destinará a pagar la siguiente, y así sucesivamente.

Método avalancha

Este método tiene el mismo funcionamiento que el anterior, pero al revés: se empieza pagando la deuda de mayor cuantía o de mayor tipo de interés. Su eficiencia reside en que si el tipo de interés de una deuda supera al 15%, es preferible liquidarlo cuanto antes. Por ello, solo se recomienda el método avalancha en aquellos casos en los que se tenga grandes intereses aparejados. A diferencia de la fórmula anterior, este es un proceso que hay que contemplar a largo plazo por su mayor lentitud y no ofrece la recompensa psicológica a corto plazo que sí tiene el que se enfoca en pagar antes las deudas más pequeñas.

Reclamar intereses abusivos

Más allá de buscar soluciones para deshacerse con rapidez y eficacia de las deudas contraídas, existen otras maneras de atajar este problema. Una de ellas es averiguar si las condiciones del préstamo contratado con abusivas. Si lo son, se debe reclamar al banco o entidad que haya formalizado el contrato a través de un escrito en el que indique la base legal de la demanda.

Se considera abusivo un préstamo si su tipo de interés es inusualmente alto en comparación con la media de otros préstamos similares, que es lo que se llama el interés normal del dinero. Precisamente varios tribunales han declarado a lo largo de este año en diferentes sentencias sobre las tarjetas revolving: para que un crédito se considere abusivo o usurario, el tipo de interés deberá ser por lo menor 6 puntos porcentuales superior a la media en el momento de realizar el contrato.

En el caso de que la compañía no quiera aceptar la petición ni hacerse cargo de la misma, el usuario podrá interponer una demanda por la vía judicial. Son procedimientos más lentos, pero la mayor parte suelen fallar a favor del consumidor. Según un estudio de Asufin, el 87,30% de las sentencias fueron positivas para el cliente en 2022.

Reunificar deudas

La reunificación de deudas consiste en agrupar todas las deudas del usuario bajo un solo préstamo, con un solo tipo de interés y una sola cuota. De esta manera, se busca reducir de manera considerable la cuantía que se paga al mes. El único inconveniente que conlleva este método es que se incrementa el plazo de amortización y, por tanto, se generan unos intereses más altos.

Solo es recomendable aplicar la reunificación de deudas en el caso de que realmente sea una solución, es decir, si de verdad sirve al consumidor para pagar deudas en plazos razonables. En caso contrario, si la duración del préstamo se amplía a un periodo muy largo, los intereses a pagar al final se incrementarán de forma exponencial y podría perjudicar aún más la situación. Los expertos financieros advierten que esta debería ser el último cartucho de los usuarios a tener en cuenta y solo se debería utilizar cuando el nivel de deudas sea muy alto, por encima de los 10.000 euros y a excepción de hipotecas, con varios entidades y después de haber intentado negociar con ellas sin éxito.