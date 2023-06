Así puedes identificar fácilmente las estafas entre las ofertas de empleo

1 Se lee en minutos Redacción



Encontrar trabajo no es una tarea sencilla. Aunque cada vez hay más formas de hacerlo, más rápidas y mayoritariamente on-line, también en este ámbito proliferan las estafas. Este artículo recoge algunos consejos para no caer en las redes de los estafadores. La clave es saber distinguir las ofertas falsas a tiempo. Pero, ¿cómo hacerlo?

En primer lugar hay que fijarse en que el correo de la oferta sea corporativo. Si más no, en el que la empresa use para contestar la solicitud. Las compañías envían sus e-mails desde correos profesionales o empresariales, no desde cuentas personales. La segunda alarma debe saltar cuando en la oferta son visibles demasiados errores gramaticales.

Son sospechosos aquellos anuncios que no incluyan detalles específicos sobre las funciones del trabajo, las horas, los requisitos para el puesto, el salario, etc. Pero es urgente descartar la oferta cuando el empleador solicita dinero o datos personales del trabajador potencial. Suele pedírsele que se registre en línea, su cuenta bancaria o su número de la Seguridad Social. También se le puede solicitar un dinero para pagar un curso o una certificación y sumar puntos para la supuesta vacante.

En otros casos, el puesto simplemente ofrece unas características sospechosas de ser reales. Prometer trabajo fácil a cambio de una excelente remuneración suele ser sinónimo de estafa. Así como mostrarse demasiado impaciente por contratar. Cualquier proceso de contratación debe llevar su tiempo.

Por último: cuidado, los estafadores más mañosos a menudo recrean un sitio web conocido, utilizando una dirección web ligeramente alterada. Así que es importante revisar detenidamente la dirección web de las empresas que tienen alguna vacante.

A todo ello hay que sumarles las estafas mediante mensajes telefónicos que prometen que empresas tan destacadas como puede ser El Corte Inglés buscan trabajadores. Se exige meter un teléfono móvil en la agenda de Whatsapp y comienza el timo.