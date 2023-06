Cuidado con Hacienda, te multará si no haces este trámite

1 Se lee en minutos C.L.



No olvides presentar determinadas presentaciones de impuestos que son obligatorias y que si no presentas de forma adecuada pueden suponer importantes sanciones por parte de Hacienda.

Uno de los errores más comunes al realizar la declaración de la renta, especialmente si se tiene más de un pagador o diversas fuentes de ingresos, es dar por entendido un concepto que es equivocado o cometer un error. Si esto ocurre, el contribuyente tendrá que afrontar sanciones de la Agencia Tributaria y no importa que no haya intención de cometer fraude.

Noticias relacionadas

La Agencia Tributaria está trabajando en un denominado 'derecho al error', donde el contribuyente puede salvarse de la sanción por alguna equivocación que haya cometido en sus declaraciones de impuestos; siempre y cuando se compruebe que no tuvo ningún beneficio y que tenga un historial impecable en cuanto a cumplimientos y obligaciones.

Nueva normativa

Esta nueva norma permitirá corregir problemas como las sanciones de la agencia a contribuyentes por cometer un error en la declaración del IVA. La Agencia Tributaria aplica la máxima de que un error involuntario excluiría el dolo, pero no la negligencia. Como dice el dicho popular, que se ignore la ley no significa que no haya que cumplirla.