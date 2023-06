Vitálik Buterin, cofundador de Ethereum, afirma que las criptodivisas "atraviesan una transición complicada"

Una criptomoneda de ethereum. / EDUARDO PARRA

Vitálik Buterin, cofundador del proyecto de cadena de bloques Ethereum --que emplea la segunda criptomoneda más cotizada del mundo--, ha afirmado este jueves que actualmente las criptodivisas "atraviesan una transición complicada" porque "las subidas y bajadas son bastante aleatorias", pese a lo cual se ha mostrado "optimista" respecto a su futuro. Durante su participación 'online' en South Summit 2023, que se celebra esta semana en Madrid, Buterin también se ha referido a la tecnología 'blockchain'. "Puede resolver algunos problemas, pero en el momento en el que ese problema tiene una capa social, ahí es cuando se necesita la intervención humana", ha comentado.

El programador y escritor ruso-canadiense ha sido uno de los intervinientes en la sesión matinal de la segunda jornada de South Summit, que hasta este viernes reúne a miles de 'startups', inversores y representantes de corporaciones, además de 21 unicornios internacionales y más de 600 ponentes. También ha participado Iker Casillas, exportero del Real Madrid y fundador de SportBoost, aceleradora de 'startups' de deporte. Según ha explicado, su objetivo es "apoyar, ayudar y tender una mano para que los jóvenes que quieren emprender en el mundo del deporte lo hagan con ilusión".

SOSTENIBILIDAD, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BANCA ABIERTA

Por su parte, el presidente ejecutivo de Volans y experto en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, John Elkington, ha señalado que "no importa cuánto limpie una empresa su nombre si luego contamina". "Como especie, tendemos a actuar demasiado tarde en este sentido, pero creo que ahora estamos empezando a hacerlo", ha declarado.

Otro de los temas que se han abordado este miércoles en South Summit -coorganizado por IE University y con el apoyo institucional de Spain Up Nation, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, así como de Mutua Madrileña, Google for Startups, BBVA Spark, Endesa, Toptal, Wayra- Telefónica Innovation y BStartup de Banco Sabadell--, es la inteligencia artificial (IA). El responsable de la Estrategia para Inteligencia Artificial y Datos de Telefónica, Richard Benjamins, ha defendido que "el uso responsable de la tecnología en general y de la inteligencia artificial en particular" es algo que las empresas deben perseguir. "La IA como tal no es ni buena ni mala, no tiene intención, sus actos dependen de la gente que hay detrás", ha asegurado.

Por otro lado, el director de BBVA Spark, Roberto Albadalejo, y el fundador de Kamino, Benjamin Gleason, han charlado sobre las posibilidades para escalar una compañía en tiempos inciertos y sobre la banca abierta, la integración de servicios financieros a través de las API (interfaces de programación de aplicaciones) en plataformas de terceros. En su opinión, los bancos deben adaptarse a las necesidades de las compañías para acompañar su crecimiento.

Por último, el director de Inversión de BStartup del Banco Sabadell, Sergio Pérez, ha analizado junto a varios emprendedores las oportunidades de crecimiento más relevantes para las 'startups', incidiendo en la importancia de "tenerlo todo parametrizado y seguir todas las métricas" porque "lo que no se mide no se puede mejorar".