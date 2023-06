Esto es lo que vas a cobrar de pensión si cotizas menos de 15 años

Jubilados en un banco de Barcelona.

La pensión de jubilación es un tema relevante para los trabajadores, ya que representa una fuente de ingresos crucial durante la etapa de retiro. Sin embargo, ¿qué sucede si alguien ha cotizado menos de 15 años al sistema de seguridad social? En este artículo, te contamos todos los detalles sobre la pensión de jubilación en España para aquellos que no alcanzan el requisito mínimo de cotización.

¿Qué requisitos hay que cumplir para cobrar la pensión?

La pensión de jubilación en España se rige por la Seguridad Social, que establece una serie de requisitos para acceder a ella. En primer lugar, se debe cumplir con la edad mínima legal para jubilarse, que varía según la fecha de nacimiento. A partir de 2023, la edad de jubilación general es de 67 años, aunque existen excepciones para ciertos grupos.

Otro requisito fundamental es haber cotizado un número mínimo de años al sistema de Seguridad Social. Para acceder a la pensión contributiva, que es la más común, se exige un mínimo de 15 años de cotización. Sin embargo, ¿qué sucede si no se alcanza este requisito?

La pensión de jubilación con menos de 15 años cotizados

Si no se llega a los 15 años cotizados, no se puede acceder a la pensión contributiva, pero esto no implica que no se tenga derecho a ninguna prestación económica. Existe una alternativa conocida como pensión no contributiva de jubilación, la cual se destina a aquellas personas que no cumplen los requisitos para acceder a la pensión contributiva.

La pensión no contributiva de jubilación es una prestación económica de carácter asistencial que se otorga a aquellas personas que carecen de recursos económicos suficientes para su subsistencia. Para acceder a esta pensión, se deben cumplir requisitos adicionales, que incluyen:

Tener la nacionalidad española o residencia legal en España.

Estar empadronado en algún municipio del territorio español.

Tener más de 65 años (o más de 60 en caso de discapacidad).

Además, es necesario demostrar una situación de necesidad económica, es decir, que no se disponen de suficientes recursos económicos para subsistir. La cuantía de la pensión no contributiva de jubilación varía según factores como el estado civil y las cargas familiares.

¿Cuál es el importe mínimo de una pensión?

El importe mínimo de una pensión en España se establece cada año y depende de diferentes circunstancias. Actualmente, el mínimo de una pensión contributiva se encuentra en 10,551 euros anuales (881 euros al mes) para los beneficiarios de 65 años o más, con cónyuge a cargo. Este importe varía según la situación familiar y la edad de jubilación.

En el caso de la pensión no contributiva de jubilación, el importe mínimo es diferente. Para aquellos que vivan solos, el mínimo es de 5,648 euros anuales (471 euros al mes), mientras que para los beneficiarios con cónyuge no separado legalmente, el mínimo es de 7,092 euros anuales (591 euros al mes).

Es importante tener en cuenta que estos importes son orientativos y están sujetos a cambios periódicos según las decisiones del gobierno y las políticas de seguridad social.

Si alguien tiene menos de 15 años cotizados al sistema de Seguridad Social en España, no cumple con el requisito para acceder a la pensión contributiva. Sin embargo, existe la opción de solicitar una pensión no contributiva de jubilación, que se otorga a personas en situación de necesidad económica. Es fundamental cumplir con los requisitos establecidos, como la nacionalidad o residencia legal en España y la edad mínima requerida. Aunque la pensión no contributiva tiene un importe mínimo inferior al de la pensión contributiva, puede suponer un apoyo significativo para aquellos que no alcanzan los requisitos necesarios. Es importante tener en cuenta que los importes mínimos de las pensiones están sujetos a cambios y deben consultarse regularmente para conocer las últimas actualizaciones.