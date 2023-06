Portugal da el “ok” a la mina de litio a 30 kilómetros de Ourense

La primera mina de litio de Portugal coge carrerilla. La británica Savannah Resources informó de que ha recibido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva por parte de la Agencia Portuguesa de Ambiente (APA) para el desarrollo del proyecto de extracción en Barroso (en la localidad de Boticas), a escasos 30 kilómetros de Ourense. Aunque es bajo ciertas condiciones todavía por cumplir, la empresa espera en un año tener el plácet definitivo y convertirse será la primera mina del país vecino para un componente clave para las baterías del vehículo eléctrico. El objetivo es empezar a producir a partir de 2026 con el objetivo de extraer material suficiente para medio millón de coches al año.

En un comunicado, la compañía británica explicó que ya pueden “avanzar a la siguiente etapa del proceso de licencia ambiental” y reiniciar los trabajos para completar el estudio de viabilidad definitivo. Entre las “condiciones” y “compensaciones” del regulador luso, han aceptado que “deberían proporcionar una mayor garantía” del impacto ambiental y social del proyecto y de que los beneficios socioeconómicos serán compartidos con todas las partes interesadas.

Así, por ejemplo, la minera se compromete a la creación de una fundación que recibiría 500.000 euros anuales para iniciativas dirigidas por la comunidad, suministrará recursos de forma continua a los bomberos locales o compartirá activos sanitarios, de transporte y de infraestructuras. De igual forma, tendrá que limpiar la zona de monte “varios meses al año”, construirá de una conexión a una autopista (con puente sobre un río incluido), acepta no extraer agua de un río cercano y desarrollará programas de descarbonización y de conexión con la comunidad local.

