El mercado recibe sin sorpresas la extensión del acuerdo de la OPEP+

Bidones de petróleo.

La decisión de la OPEP+ de extender el acuerdo hasta 2024 no ha sorprendido a los mercados. De hecho, si no hay más cambios, los inversores esperan un equilibrio de oferta y demanda de petróleo para este verano porque el actual exceso de un millón de barriles por día podría ser neutralizado por el recorte de Arabia Saudí. "Si no cambia nada más que un ajuste por parte de Arabia Saudí, el mercado estará 'perfectamente equilibrado' en julio", aseguran desde XTB, ya que actualmente hay un exceso de un millón de barriles por día.

Otro tema será cómo reaccione el precio. El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, finalizó la sesión de hoy con una subida del 0,83% hasta los 76,71 dólares, aunque en las primeras horas cotizó por encima de los 78,60 dólares. Su homólogo en Estados Unidos, el barril de petróleo intermedio de Texas (WTI), incrementó su precio un 0,6% hasta los 72,15 dólares. Los pronósticos de los inversores apuntan que el objetivo sería alcanzar aproximadamente los 85 dólares por barril, aunque esta cifra podría incrementarse hasta los 95 o incluso los 105 dólares.

"La sobreventa extrema en el mercado del petróleo Brent y WTI también habla de una reactivación en la segunda mitad del año, aunque al mismo tiempo hay que recordar que la reciente sorpresa del recorte de la OPEP+ en abril fue rápidamente revertida por los inversores", apuntan desde XTB. Con su decisión de este fin de semana, la organización ha indicado que prefiere mostrar una política proactiva que quizás incluya la espera de problemas con la demanda, pero también podría estar intentando dictar un aumento de precios. Por el momento, la OPEP+ no ha mostrado interés por señalar un precio objetivo, pero Arabia Saudí podría tenerlo, "ya que su presupuesto se equilibra aproximadamente en el nivel de 91 dólares por barril".

Equilibrio perfecto

La OPEP+ ha anunciado tres cambios sustanciales en los últimos seis meses. El primero de ellos, decidido en octubre de 2022, conllevó un recorte del objetivo de producción frente a las cifras de referencia fijadas en agosto del mismo año. Más adelante, en abril del ejercicio actual, la organización hizo público un recorte adicional. Este fin de semana, la OPEP+ decidió un recorte adicional de Arabia Saudí y una extensión de todo el acuerdo hasta 2024. Aun así, el objetivo de producción para 2024 es superior al objetivo de abril de 2023 y significativamente superior al nivel de producción actual. Asimismo, si todos los países produjeran de acuerdo con sus planes, "no solo tendríamos un exceso de oferta masivo ahora, sino que también la producción para el próximo año sería significativamente mayor".

Noticias relacionadas

En este sentido, la organización ha llegado a una serie de acuerdos, algunos de manera colectiva o otros de forma individual. Además de la extensión del acuerdo a 2024 con un ligero ajuste al objetivo, la cifra de producción actual fijada para 2023 se mantendrá intacta. Arabia Saudí recortará un millón de barriles al día, algo que reducirá la producción a un nivel especialmente bajo de 9 millones de barriles diarios, mientras que Emiratos Árabes Unidos ha decidido un objetivo de producción incrementado. En el otro lado de la balanza se encuentran países como Nigeria o Angola, que se han visto obligados a reducir los objetivos de producción debido a la incapacidad de aumentarla. Por último, a lo largo de este mes se presentará un nuevo nivel de referencia para Rusia, un país que mantendrá su producción en secreto a lo largo del año y que dificultará la evaluación del cumplimiento del acuerdo.

Los parámetros fijados este fin de semana auguran un balance entre oferta y demanda, tal y como esperan los mercados. Por un lado, se espera un potencial aumento adicional de la demanda de China y un incremento de producción de hasta 2,2 millones de barriles por día por parte de México. En Estados Unidos, la producción es cuestionable para un supuesto crecimiento por una disminución significativa del número de plataformas de perforación y no se plantea reconstruir sus reservas estratégicas a menos que los precios caigan por debajo de los 70 dólares por barril. Cabe destacar que la demanda de combustibles en el país desde principios de este año se mantiene relativamente plana y las compras adicionales de petróleo por parte de India y China no se verán afectadas por el crudo árabe porque utilizan el ruso con un descuento de 10 a 20 dólares en comparación con el índice de referencia.