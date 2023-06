Así están en la actualidad los planes de pensiones: esto es lo que debe saber para su jubilación

El Ejecutivo recortó hace dos años el 75% de las ventajas fiscales de los planes de pensiones individuales y flexibilizó los requisitos de los empresariales para fomentar su contratación

JORDI OTIX

Los planes de pensiones de empleo gozaban de gran popularidad hace años, pero el número de los mismos se ha ido reduciendo progresivamente por el coste que deben soportar las compañías. Según el sexto Informe de la situación de las pensiones en España elaborado por KPMG, solo el 28% de las empresas españolas ofrecen este instrumento a sus empleados.

Para el Gobierno, este método de ahorro es más accesible para la juventud, que cuenta con menores ingresos para pagar por un plan de pensiones privado, y también es beneficioso para las empresas por su fiscalidad. Por este motivo, hace dos años recortó el 75% de las ventajas fiscales de los planes de pensiones individuales y flexibilizó los requisitos de los empresariales para fomentar su contratación. Hasta 2020, el límite de aportaciones que se podía hacer al plan de pensiones individual se fijó en 8.000 euros anuales, pero la ley de Presupuestos redujo esta cifra hasta los 2.000 euros en 2021. Un año más tarde, el Ejecutivo delimitó las aportaciones anuales a 1.500 euros anuales. Este fue el motivo por el que desaparecieron 15.000 planes de pensiones.

Respecto a los planes de pensiones empresariales, ahora es posible llegar a 10.000 euros anuales mediante la suma de aportaciones de la empresa y del trabajador y además las comisiones son el 1% más bajas que en los individuales, algo que a largo plazo supone el 20% menos. "Con los nuevos planes de pensiones de empleo, además de ser deducibles, se les da bonificaciones a las empresas en cotizaciones de la Seguridad Social", explica Diego Valero. "Ahora que se les ha puesto más fácil, podremos ver un crecimiento del número de planes de pensiones de empresa", añade.

Por supuesto, esto depende de las empresas y no siempre es fácil ofrecer este producto a su plantilla, especialmente si son pymes. En el último acuerdo se incluye el desarrollo de los planes de pensiones de empleo, aunque no se especifica cómo se hará. Una posibilidad que se maneja y que ya se aplica en otros países es utilizar el incremento salarial para el plan de empresa. Es una medida para contrarrestar el impacto de la inflación y la subida de los salarios en las empresas que permite al empleado mantener su liquidez y, a la vez, que la empresa no afronte más gastos. Por el momento, el sector de la construcción es pionero en aprobar este método por convenio colectivo para sus trabajadores.

Los expertos avalan el impulso de los planes de pensiones de empresa frente a los individuales. Según un estudio del Banco de España sobre la tenencia de estos instrumentos financieros, los trabajadores consiguen ahorrar hasta el 66% más de esta manera. "Depende de tu capacidad de ahorro, pero si quieres solo un producto financiero y quieres ahorrar 100 euros al mes, una buena opción es el plan de empleo", explica Eva Valero. Y con la nueva normativa, los autónomos también están cubiertos con planes de pensiones de empleo con aportaciones anuales de hasta 5.750 euros. "Cuanto antes los contraten, antes conseguirán ahorrar", añade.

Gestión adecuada del patrimonio

Es posible que haya ahorrado suficiente, pero que aún desee mejorar su calidad de vida. Además de prolongar las inversiones en renta fija o variable, el mercado inmobiliario ofrece varias opciones que ayudan a complementar la pensión según su situación concreta. Su principal ventaja es que, "a partir de los 65 años, no se tiene que declarar la ganancia patrimonial de la venta, obteniendo un resultado neto y liquidez superior a la venta de cualquier otro activos", explica Guerrero.