Singular Bank plantea una batalla legal si UBS hace banca privada a través de Credit Suisse

La absorción de Credit Suisse por parte de UBS fue una medida de urgencia pactada con las autoridades suizas para evitar que la quiebra de la primera entidad se convirtiera en una crisis bancaria europea. El movimiento tuvo su efecto y el terremoto se aplacó antes de convertirse en un riesgo sistémico, aunque parece que a España pueden llegar algunas réplicas por una acuerdo previo entre UBS y la entidad Singular Bank. UBS vendió el pasado mes de julio su negocio en España de banca privada a la compañía española especializada en gestión de patrimonios y participada por Warburg Pincus. Esta venta supuso un acuerdo de no competencia que impide a UBS operar en España en el negocio de banca privada en los próximos tres años. En aquel momento muchos banqueros de UBS abandonaron la entidad antes de integrarse en Singular Bank. Pese a ello, la entidad suiza ha asegurado este jueves a través de un portavoz autorizado que operará la parte de banca privada en España que hereda de Credit Suisse.

Este tipo de cláusulas es habitual en acuerdos transfronterizos y UBS se verá obligado a buscar una solución para la filial Credit Suisse en España. Las opciones que se manejan pasan por el cierre del negocio o por la venta a un tercero del mismo. En Austria ocurre una situación similar. La adquisición de Singular Bank, valorada en 200 millones de euros, elevó el equipo de la entidad a 400 profesionales repartidos en una red de 11 oficinas.

"La banca privada de Credit Suisse en España es un negocio consolidado, sólido y rentable, con relaciones de confianza con sus clientes y un equipo de profesionales dedicado. Vemos un buen potencial para seguir haciendo crecer este negocio en el futuro", ha señalado un portavoz oficial de UBS en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press. Decisión de UBS que choca con el acuerdo de no competencia que mantiene con Singular Bank.

Batalla legal

En las últimas semanas, el consejero delegado de Singular Bank, Javier Marín, ha defendido públicamente que UBS tendría que deshacerse del negocio de banca privada de Credit Suisse. "Cuando tú compras un competidor, lo primero que haces, en cualquier negocio, es firmar un pacto de no competencia. No puedes permitir que mañana vuelvan a abrir aquí y te vacíen el banco. Habría comprado un cascarón vacío. Entonces firmamos una cláusula de no competencia con sus plazos. Una cláusula de no competencia, natural o sobrevenida, que es lo normal en estos casos", afirmó Marín a finales de abril en una entrevista con el diario 'Expansión'.

Sin embargo, UBS cree que la integración del negocio de banca privada de Credit Suisse queda fuera del pacto de no competencia y que se ajusta a las obligaciones regulatorias y contractuales. Sin embargo, fuentes del mercado señalan que el acuerdo de no competencia no está claro respecto a este punto, por lo que se prevé que haya una batalla legal entre ambos bancos. La litigiosidad se centraría en la posibilidad de que UBS pueda operar ese negocio en España y en si tendría que pagar una penalización a Singular Bank por ello.