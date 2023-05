Feijóo considera "injusto" el impuesto de patrimonio y derogaría los 'impuestazos' de banca y eléctricas

El líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la última jornada de la 38 reunión del Cercle d’Economia, en el Hotel W de Barcelona, a 31 de mayo de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). / DAVID ZORRAKINO

Alberto Núñez Feijóo, considera "injusto" el impuesto sobre el patrimonio y ha avanzado que lo primero que hará si resultase ser presidente del Gobierno en las próximas elecciones del 23 de julio es devolverlo a las comunidades autónomas. En su intervención en las jornadas del Cercle d'Economia en Barcelona, el líder del PP ha aprovechado para sugerir que también eliminaría los 'impuestazos' a la banca y a las eléctricas y que la deuda pública en España es "su primera gran preocupación" en clave económica. A su juicio, no haber rebajado el IRPF a las rentas medias y bajas es "una política insolidaria" y ha criticado medidas recientes aprobadas por el Gobierno, como los bonos a jóvenes a aprobar la gratuidad de los trenes. Asimismo, ha lamentado que el país sea el último de la Unión Europea en recuperar el PIB registrado antes del 2019 y que aún no ha conseguido, lo que ha calificado de "un suspenso sin ninguna matización".

Durante su intervención, Feijóo ha afirmado que los catalanes son "los más espléndidos" de todos los españoles porque son los que mas impuestos pagan de España" y por tanto, en ese sentido, "los más patriotas". A renglón seguido ha considerado que, desde un punto de vista fiscal, el impuesto sobre el patrimonio es injusto porque "no se puede pagar siempre por lo mismo todos los años". Tras esta afirmación, ha asegurado que ese impuesto a las comunidades autónomas al tiempo que haría una reflexión general de cuánto se gana y cuánto se pierde con ese impuesto y teniendo en cuenta que habrá que cuadrar las cuentas y que España tiene un 4,8% de déficit.

Ha recordado que en su etapa como presidente de la Xunta lo eliminó para el 99% de los gallegos, y ha apostillado que si España tuviera el déficit del 0,4% de Portugal su respuesta a si eliminaría el impuesto sobre el patrimonio sería más contundente. También ha dejado entrever que eliminaría los impuestos a la banca y las eléctricas al ser muy crítico con ambos. Respecto al primero de ellos, ha dicho que si se quiere solucionar el incremento de las hipotecas se puede crear un fondo con la banca pero no crear un impuesto que está judicializado y que ha dicho que previsiblemente tendrá que devolverse.

Y sobre el impuesto a las eléctricas ha dicho que "parece que está hecho para perderlo y lo devuelvan". "Este tipo de políticas quizás captan votos, pero no inversión", ha subrayado Feijóo, quien ha añadido: "La situación económica de España no es para ningún triunfalismo, sino para el realismo, y me parece bueno que olvidemos el conformismo e iniciemos una política de reformas". Asimismo ha hecho hincapié en que lo primero que intentaría como presidente del Gobierno es ser creíble, "porque es mucho mejor que te critiquen a que no te crean".

El líder del PP ha defendido igualmente ajustar el IRPF a las rentas medias y bajas, y se ha referido a los 6.000 millones de euros del superávit eléctrico para prometer que los destinaría a rebajar la deuda del sistema eléctrico y bajar así la cuota que pagan los ciudadanos por ello en sus facturas. Para Feijóo, la reducción legislativa que necesita España es "enorme" ya que prevé que por cada ley que hay que aprobar hay que derogar tres.