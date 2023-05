Cómo afecta la baja laboral a la pensión de jubilación en España

Así afectan las bajas laborales a la pensión en España. / FREEPIK

1 Se lee en minutos H.G.



Entre las varias preocupaciones que supone para los trabajadores acogerse a una Incapacidad Temporal (IT), una de ellas cómo afecta la baja laboral a la pensión de jubilación. Y es que todos queremos llegar al final de nuestra vida laboral con la mayor cuantía de pensión posible para poder disfrutar del merecido descanso en condiciones.

Por norma general, si durante tu vida laboral has estado en situación de baja laboral por incapacidad temporal (IT), esto no afectará directamente a la cuantía de tu pensión de jubilación. Durante la IT, el trabajador recibe una prestación económica del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que está destinada a cubrir la pérdida de ingresos durante el período en que no puede trabajar debido a una enfermedad o lesión temporal.

Sin embargo, existen algunas situaciones en las que la baja laboral puede influir en la pensión de jubilación en España. Por ejemplo, si una baja laboral por enfermedad o lesión se prolonga durante un período prolongado y el trabajador no puede reincorporarse al empleo, podría ser evaluado para una incapacidad permanente. En caso de obtener una incapacidad permanente, se puede acceder a una pensión de invalidez en lugar de una pensión de jubilación.

¿Y si la incapacidad laboral deriva en una incapacidad permanente?

Noticias relacionadas

Cabe la posibilidad de que una persona con una incapacidad temporal derive en una permanente. Así, ya no cobraría una prestación, sino una pensión, que al ser también contributiva, no afectaría a la pensión de jubilación. Si tras un año la persona no se recupera, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podría retrasar la baja médica durante 180 días más (si hay previsión de mejora).

En función de grado de incapacidad laboral, siempre un mínimo de un 33 %, la cuantía asignada corresponderá con el 55 % y el 100 % de la base reguladora de la incapacidad permanente. Al llegar a la edad de jubilación, se pasaría a cobrar la jubilación.