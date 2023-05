Johnson & Johnson, Merck y Seat & Cupra advierten de la necesidad de regular la Inteligencia Artificial

El ceo de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, junto al ceo de Johnson&Johnson, Joaquín Duato, y la ceo de Merck, Belén Garijo / David Zorrakino (Europa Press)

La segunda jornada de la ya 38 reunión anual del Cercle d'Economia, celebrada en el hotel W de Barcelona, ha reunido a tres CEOs de tres de las multinacionales más destacadas a nivel mundial: Joaquín Duato, de Johnson & Johnson; Belén Garijo, de Merck, y Wayne Griffiths, de Seat & Cupra. Ellos han protagonizado una de las mesas redondas más inspiradoras empresarialmente hablando, en la que han compartido no solamente sus experiencias personales al mando de estas compañías, sino que también sus preocupaciones sobre economía, geopolítica y tecnología. En este último ámbito, los tres han coincidido en destacar la necesidad de regular la Inteligencia Artificial.

A ojos de estos CEOs, hay que estar atentos sobre la evolución de la IA, específicamente la generativa. Pero han destacado también sus bonanzas. "En muchas cosas la Inteligencia Artificial va a ayudarnos, pero no va a sustituir nuestros trabajos. El nivel de utilización dependerá de lo delicados que sean os datos y del nivel de decisión", ha afirmado Duato. Y ha augurado un fuerte protagonismo de esta tecnología en aspectos de la medicina, concretamente sobre la cirugía, que "todavía tiene un 25% de posibilidades de complicaciones". "Podemos mejorar la calidad de la cirugía" ha dicho. "Con ella vamos a avanzar más en os próximos años que lo que lo hemos hecho en los últimos 100" en el conjunto de la medicina.

"Tenemos que generar un código ético para enfocar y limitar la Inteligencia Artificial generativa", ha sentenciado Garijo, que la ha calificado como "un arma de doble filo". Aunque esta regulación "no va a evitar el terrorismo. Se aplicará sobre la gente que ya tiene la intención de utilizarla bien. Hay que prepararse para una etapa en la que va a transformarse la relación con las tecnologías de este tipo", ha dicho.

En la misma línea, Griffiths ha sostenido que "hay que transformarse rápidamente en un momento en el que se está viviendo una revolución tecnológica. Si no lo hacemos rápidamente, vamos a desaparecer", ha pronosticado. "La tecnología tiene que salvar a las personas, y no va a sustituir las experiencias emocionales", ha concluido.

Estilos de liderazgo

Para Garijo, una de las claves para ser un buen CEO es "liderar con anticipación", preparándose para las épocas más bajas "cuando las cosas van bien". Es esencial "estar a la vanguardia de la tecnología y tener resiliencia financiera" para adquirir compañías y seguir creciendo. También es fundamental mantener una buena reputación. "Lo que dices tiene que ser lo que haces. Porque para inspirar necesitas tener muchísima credibilidad. La gente tiene que tenerte confianza".

Por su parte, Duato ha puesto en valor el papel de las grandes empresas en las recesiones. "Igual somos más lentas que las pequeñas, más burocráticas, menos atractivas. Pero en tiempos de crisis mostramos nuestra fortaleza porque tenemos una solidez financiera más grande, sabemos como gestionarlas porque ya las hemos pasado. En esos momentos, nuestras empresas son las que brillan más", ha seguido. Sin embargo, también ha apuntado a que "la gente siempre te adula cuando eres CEO". El peligro, para él, reside en "creértelo. Necesitas buscar anclajes que te devuelvan a la realidad", considera.

Y Griffiths ha defendido que el mayor riesgo de un directivo "es no tomar riesgos". Un buen CEO tiene que ser "inspirador, auténtico y generoso", sabiendo que va a tener que tomar decisiones complicadas que se notarán en 10 o 15 años, no inmediatamente. "Sabiendo que tú no tendrás ese éxito, lo tendrán otros".

Situación geopolítica compleja

El CEO de Seat y Cupra se ha definido como una persona europeísta y ha lamentado la situación geopolítica actual. "Tenemos una Europa dividida... Hay que buscar colaboración y no intentar cerrarla más. Parece que todo fue culpa del Covid, pero lo cierto es que Europa se quedó sin semiconductores. Hay que buscar resiliencia y comercio abierto", ha defendido. Además, ha criticado que hay "políticos que quieren demonizar el coche, la movilidad individual. Pero tenemos derecho a ella, aunque tiene que ser sostenible".

Garijo ha destacado la tensión entre Estados Unidos y China. Además, ha dicho que "Europa tiene una enorme vulnerabilidad porque existen discrepancias en aspectos básicos de los estados miembros, a pesar de la unidad que han mostrado frente a la guerra de Ucrania". A su parecer, "en Europa no hay unidad. Hay una fragmentación enorme" que se nota, entre otras, en las regulaciones sobre aspectos como la sostenibilidad. "Se trabaja a un nivel muy lento".

Y Duato se ha mostrado más preocupado por este aspecto que por la economía. "Las crisis son cíclicas -ha dicho- y todos los ciclos comienzan y acaban. La inflación me preocupa relativamente". En Europa "se ha perdido la memoria histórica de lo que significa una guerra.

Como nota positiva, los directivos han echado la vuelta atrás: los tres han vivido en Barcelona en algún momento de sus vidas. "Iba todos los sábados con mi carrito al mercado de la Boquería", ha recordado Garijo. También ha puesto en valor la figura del expresidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y la del Barça. Griffiths también puesto en valor la Barcelona del 1992, la de los Juegos Olímpicos, como ejemplo de ciudad "abierta y optimista". Y Duato ha resumido: "cualquier excusa es buena para volver a Barcelona".