Las empresas de tamaño intermedio facturan 221.000 millones y suponen el 18% del PIB

Rafael Vaquero, director general de CRE100DO, durante la presentación del informe ’El éxito de las empresas del middle market en España’ este miércoles en la torre de PwC en Madrid. / Imagen cedida

Podría decirse que las empresas españolas son pequeñas, pero guerreras. El tejido empresarial está formado principalmente por pequeños empresarios, según los últimos datos disponibles del INE, que apuntan a que de las 3,4 millones de compañías activas en España en 2021 hasta el 95,8% eran microempresas con menos de diez empleados; el 3,5% empresas pequeñas, con entre 10 y 49 empleados, y el 0,6% medianas, con entre 50 y 249 empleados. Los grupos de gran tamaño, con 250 o más trabajadores tan solo representaron el 0,1%. Con el objetivo de poner en valor el trabajo que hacen esas empresas que no están entre las grandes emporios pero que han crecido y ya no son una microempresa, la Fundación CRE100DO y la consultora PwC han elaborado un informe centrado en las empresas de tamaño intermedio, que no son filiales de multinacionales extranjeras, que se mueven en un umbral de facturación de entre 50 y 500 millones de euros y con datos correspondientes a 2019. Este segmento está formado por 1.800 compañías, facturan unos 221.000 millones, suponen el 18% del PIB de España y generan un millón de empleos, según los datos presentado por la organización este miércoles.

Estos grupos se suelen quedar fuera de la definición de pyme, según los parámetros de la Unión Europea, pero no cuenta con las estructuras de una gran corporación. Sin embargo, la Fundación CRE100DO considera que constituyen una parte esencial de la economía y son un motor de generación de riqueza y empleo. "Poseen gran parte del dinamismo y flexibilidad de las pymes, pero, a la vez, cuentan con más recursos y posibilidades, por lo que son unos agentes claves para la innovación y el crecimiento económico. Este segmento de empresa reúne las características del nuevo modelo productivo al que debemos evolucionar", señala el informe.

El estudio también aborda una radiografía de las 125 empresas asociadas a la Fundación CRE100DO, que generan más de 100.000 empleos en 97 municipios distintos. Por orden de importancia, destacan la Comunidad Valenciana (con 20 empresas), la Comunidad de Madrid (19), Cataluña (16), Andalucía (12) y País Vasco (8). Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia o Extremadura también obtienen buena representación (sumando un total de 39 empresas, alrededor del 30% del total). "Muchas de estas empresas se encuentran dispersas por todo el territorio español, a veces localizadas en municipios pequeños. Eso permite fijar población en la España vacía. Además, tienen un gran carácter exportador y son un faro de cómo hacer las cosas bien", ha señalado Jordi Esteve, socio responsable de Economics en Strategy&-PwC, durante la presentación del informe de la fundación, en el que ha participado la consultora.

Estas compañías están casi 20 puntos porcentuales por encima de las grandes empresas y más de 40 puntos respecto a las medianas empresas respecto a la exportación. Concretamente, el volumen de exportación de estas empresas alcanza los 7.500 millones, lo que equivale a alrededor del 2,2% de todas las ventas exteriores de España.

La importancia de las empresas de tamaño intermedio puede valorarse mejor al tener en cuenta que el tamaño medio de las empresas en España es de 4,7 empleados, mientras que en el conjunto de la Unión Europea esa cifra rondo los seis empleados. En algunos países, como Alemania, el promedio de empleados por empresa asciende a casi 12, mientras que en Reino Unido tiene un tamaño medio superior a nueve.

El reto de crecer

Por tanto, el tamaño de las empresas en España aún es reducido si se compara con su entorno europeo. El informe recalca que el crecimiento de las empresas contribuye a mejorar la productividad e impulsar el crecimiento económico de los países en conjunto. "La productividad y la capacidad para afrontar los ciclos económicos adversos permite la generación sostenible de riqueza y el aumento, por tanto, del bienestar de la sociedad en su conjunto", subraya el estudio. Así, por ejemplo, el antiguo Ministerio de Economía, Industria y Competitividad estimó que si el tamaño empresarial fuese como el del promedio de la Unión Europea, el PIB sería un 3,5% superior al actual; y un 7,5% superior si se asimilase al británico.

La Comisión Europea en su informe país de España de 2020 señalaba que se debían mejorara la regulación sobre el crecimiento empresarial, puesto que en España se favorece que las pymes disfruten de una menor carga normativa y tributaria. "Estas políticas pueden tener un efecto no deseado al desincentivar el crecimiento más allá de determinados umbrales de tamaño", señalaba la Comisión.

Las compañías de tamaño intermedio en muchas ocasiones no disfrutan de las ayudas y ventajas de las pequeñas y tampoco de las capacidades de las grandes. Desde la Fundación CRE100DO señalan que, pese a su relevancia en términos económicos y sociales, en muchas ocasiones las Administraciones Públicas no siempre prestan suficiente atención a sus necesidades. Así lo reconocen el 60% de las empresas de CRE100DO, que declaran que la reducción de la carga burocrática es una de las principales áreas a mejorar de la actuación de las Administraciones Públicas españolas. A esto se le suma la disparidad regulatoria existente en cada una de las regiones de España, que incide de forma muy negativa especialmente sobre aquellas empresas que operan en diferentes regiones

Papel fundamental en el futuro

En el cierre de la presentación del informe estuvo presente el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, quien destacó el papel fundamental que las empresas de tamaño intermedio tendrán para los retos que debe enfrentar la economía española. "Me llevo esta preocupación para que esta categoría tenga visibilidad", ha dicho. "Probablemente en 10 años el segmento empresarial más importante sea este", ha añadido.

Asimismo, ha hecho énfasis en que para que todas las empresas puedan expandirse e internacionalizarse, es crucial la "complementariedad público y privada" y el trabajo entre las entidades privadas y el Gobierno.

Noticias relacionadas

Sobre todo, ha añadido, de cara a los grandes retos que enfrentará la presidencia española del Consejo Europeo durante el segundo semestre de este año, que abarcan desde la transición ecológica, la digitalización y descarbonización de la economía, así como la ruta para seguir ejecutando los fondos del Plan de Recuperación, 'Next Generation'.

García, asimismo, ha respondido a las peticiones realizadas durante la presentación de parte de los expositores para crear un marco regulatorio que, aunque esté "plagado de buenas intenciones", no frene el crecimiento en España de estas empresas. "Es bueno regular, poner las barreras altas, es un esfuerzo para nosotros y para las empresas y podemos poner más alta la ambición", ha declarado y añadió: "Es necesario avanzar en lo económico, pero también en lo social y en lo ambiental".