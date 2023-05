Aprende a ahorrar evitando el temido efecto 'Messy Middle'

Cualquier plan de ahorro debe enfrentar retos e imprevistos para los que debemos estar preparados

Evitar el efecto ’Messy Middle’ te ayudará a planificar mejor tu ahorro y enfrentarte a los gatos imprevistos. / FREEPIK

La vida es un camino lleno de imprevistos. En cualquier aspecto de la misma, siempre se acaban cruzando en nuestro camino obstáculos y situaciones sobrevenidas que puedan dar al traste con nuestros planes, por muy cuidadosos que estos sean. Esta regla se aplica con especial énfasis al ahorro de dinero, un objetivo que todos tenemos en mente, pero que a menudo se enfrenta a desafíos y tesituras con las que no contábamos.

Ya sea una multa, un gasto extraordinario, la subida del alquiler o la hipoteca, una reparación urgente, etc., nuestros propósitos de ahorro deben enfrentarse cada cierto tiempo a imprevistos que pueden llegar a desbaratar toda la planificación. Por ello, cualquier plan de ahorro exitoso debe estar preparado para ser capaz de adaptarse y superar estos obstáculos. Uno de estos desafíos es el conocido como efecto 'Messy Middle', la fase intermedia en la que es fácil perder el enfoque y gastar más de lo necesario. Por suerte, aplicando las estrategias adecuadas, es posible evitar este efecto y lograr un ahorro efectivo.

¿Qué es el efecto 'Messy Middle'?

El efecto 'Messy Middle' es un concepto que se refiere a la fase intermedia de un proyecto o proceso en la que se experimentan desafíos, incertidumbre y dificultades. Fue acuñado por Scott Belsky, emprendedor y autor de 'The Messy Middle: Finding Your Way Through the Hardest and Most Crucial Part of Any Bold Venture' ('El caótico medio: encontrando tu camino a través de la parte más difícil y crucial de cualquier empresa audaz').

Se trata de una idea especialmente relevante en el contexto empresarial, donde los proyectos, las iniciativas y las startups a menudo pasan por altibajos antes de alcanzar el éxito. Reconocer y comprender este efecto puede ayudar a los emprendedores y a las personas involucradas en proyectos a mantener la motivación, superar los obstáculos y encontrar el camino hacia la culminación exitosa de sus objetivos.

¿Cómo aplicar esta idea al ahorro?

La idea detrás del efecto 'Messy Middle' es que el proceso de alcanzar el éxito en cualquier empresa o proyecto, en vez de ser una fase lineal y predecible, suele ser desafiante y requiere perseverancia. Es un momento en el que es necesario mantenerse enfocado, adaptarse a medida que surgen nuevas circunstancias y encontrar soluciones creativas a los problemas que surgen. Pero, ¿cómo podemos trasladar este concepto a nuestros planes de ahorro?

1. Establecer metas claras y razonables

En primer lugar, es importante establecer metas claras y realistas. Definir objetivos específicos te ayudará a mantener la motivación y la disciplina necesarias para ahorrar dinero. Puedes establecer metas a corto plazo, como ahorrar una cierta cantidad cada mes, y metas a largo plazo, como ahorrar para una casa o un fondo de emergencia.

2. Crear un presupuesto realista

Una vez que tengas tus metas establecidas, es esencial crear un presupuesto realista. El presupuesto te permitirá tener un control sobre tus gastos y evitar derrochar dinero en cosas innecesarias. Identifica tus gastos fijos, como alquiler, servicios públicos y alimentación, y luego asigna una cantidad razonable para gastos variables, como entretenimiento o compras impulsivas. Asegúrate de destinar una parte de tus ingresos al ahorro cada mes y trata ese ahorro como una obligación financiera.

3. Desarrollar hábitos de consumo conscientes

Además, es fundamental desarrollar hábitos de consumo consciente. Antes de realizar una compra, tómate un tiempo para evaluar si realmente necesitas ese producto o servicio. Considera alternativas más económicas o espera un poco antes de tomar una decisión para evitar compras impulsivas. También puedes hacer uso de técnicas como comparar precios, buscar ofertas y utilizar cupones para maximizar tus ahorros.

4. Estar preparado para imprevistos

Otro aspecto importante para evitar el efecto 'Messy Middle' y ahorrar dinero es estar preparado para imprevistos. La vida está llena de sorpresas, y enfrentar gastos inesperados puede descarrilar tus esfuerzos de ahorro. Es recomendable tener un fondo de emergencia al que puedas recurrir en caso de necesidad. Destina una parte de tus ahorros mensuales a este fondo, de manera que estés preparado para enfrentar cualquier eventualidad sin tener que desviarte de tu objetivo de ahorro principal.

5. Utilizar herramientas de ahorro

Por último, puede resultar muy útil aprovechar las herramientas y recursos disponibles para facilitar tu proceso de ahorro. Existen aplicaciones móviles y plataformas en línea que te permiten realizar un seguimiento de tus gastos, establecer metas y recibir consejos sobre cómo ahorrar de manera efectiva. Estas herramientas pueden brindarte una visión clara de tu progreso y motivarte a mantener el rumbo hacia tus metas financieras.