EiDF ultima en Calzada de Oropesa (Toledo) la construcción de su segundo mayor parque fotovoltaico

EiDF Solar ultima la construcción de su segunda mayor planta solar fotovoltaica, que estará localizada en el término municipal de Calzada de Oropesa (Toledo) y estará dedicada a la comercialización de energía, informó la compañía. En concreto, el grupo ha instalado ya más de 17.000 paneles solares en los cerca de 110.000 metros cuadrados de extensión -el equivalente a 11 campos de fútbol- de este nuevo parque solar, que tendrá una potencia instalada de 7.000 kilovatios (kW) y estará operativa a partir del próximo mes de septiembre, según recoge la agencia Europa Press.

La instalación es una de las 40 plantas que la compañía tiene en construcción en 2023 y se suma a los 400 proyectos de energía solar fotovoltaica que desarrolló en España el año pasado, un 13% más que el año anterior. La planta de Calzada de Oropesa será la segunda mayor de la compañía para la comercialización de energía tras la de Valladolid, también en construcción, y forma parte de las 3.400 instalaciones para autoconsumo de pymes y grandes empresas puestas en marcha en toda su trayectoria.

En este período, EiDF Solar ha instalado parques fotovoltaicos en un total de 14 regiones de toda España. Además, durante el primer trimestre de este año formalizó la adquisición de nueve proyectos en fase avanzada de tramitación.

El grupo de renovables, que se encuentra suspendida de cotización por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desde mediados de abril al no haber presentado todavía sus cuentas de 2022, señaló que mantiene su actividad operativa "con toda normalidad gracias a la solidez de su negocio y continua con su estrategia para los años 2022 y 2023 centrada en la construcción de proyectos que no excedan de los 10 MW para reforzar su cartera de proyectos nicho con menor afección, lo que implica menos trámites para su desarrollo y construcción".