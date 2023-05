La Agencia Tributaria lo explica: el motivo por el que no te ha llegado aún la devolución de la Renta

1 Se lee en minutos Pedro P.



¿Te estás preguntando por qué aún no has recibido la devolución de la Renta 2022? Si es así, has llegado al lugar correcto. Hoy abordaremos este tema que preocupa y afecta a miles de contribuyentes.

La campaña de la Declaración de la Renta 2023 está en pleno apogeo y, sin embargo, muchos contribuyentes españoles están todavía esperando su devolución, pese a que su renta les salió a devolver. Se estima que alrededor de 350.000 devoluciones están bloqueadas por la Agencia Tributaria, lo que representa aproximadamente 500 millones de euros. En comparación con el mismo período en 2022, esto significa que hay alrededor de 100.000 declaraciones menos retenidas.

Pero, ¿por qué se retiene tu devolución de la Renta? ¿Y qué puedes hacer al respecto? Vamos a desentrañar estas cuestiones.

La Devolución de la Renta 2023: ¿Dónde Está Mi Dinero?

En primer lugar, es importante entender que el plazo para la presentación de la Declaración de la Renta 2023 se aproxima a su fin en el próximo mes de junio. Si aún estás esperando tu devolución, podrías encontrarte en uno de varios casos específicos.

Razones para la Retención de la Devolución de la Renta

Las devoluciones retenidas suelen corresponder a contribuyentes que mantienen deudas con Hacienda u otras Administraciones Públicas. En la mayoría de los casos, estos contribuyentes tienen multas de tráfico no pagadas o impuestos impagados como el de Bienes Inmuebles (IBI) o el de Matriculación.

¿Cómo Resolver la Situación de la Devolución de la Renta Retenida?

Si te encuentras en esta situación, lo más recomendable es ponerse en contacto con la Agencia Tributaria para resolver cualquier deuda pendiente. Es posible que debas proporcionar documentación adicional o pagar las deudas existentes para desbloquear tu devolución.

Cómo Evitar la Retención de la Devolución de la Renta en el Futuro

Para evitar que tu devolución de la Renta sea retenida en el futuro, asegúrate de mantener todas tus obligaciones tributarias al día. Esto incluye el pago de multas de tráfico, el IBI y el impuesto de Matriculación. En conclusión, aunque la espera por la devolución de la Renta puede ser frustrante, es importante recordar que existen razones válidas para la retención. Al mantener tus obligaciones tributarias al día, puedes aumentar las posibilidades de recibir tu devolución de manera oportuna.