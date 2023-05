El negocio minorista, la primera línea de defensa de la banca española

Logo de las principales entidades bancarias españolas.

En Europa, de marzo a mayo, el índice Stoxx Banks, que recoge a las principales entidades financieras, retrocedió el 15,4%, lo mismo que el BBVA y en línea con el Banco Santander (-19,2%) y con Caixabank (-22,3%). Mientras, el ETF (fondo cotizado) estadounidense KRE, que mide la evolución de la banca regional de la zona, donde se encuadraban los difuntos Silicon Valley Bank, Signature y First Republic, cedió en esos dos meses el 36,3%.

Por comparación, en España el peor parado en ese periodo fue el Banco Sabadell, con un retroceso del 33,3%, seguido de Bankinter (-26%) y Unicaja (-25,3%). Pero pese a estas caídas en bolsa, lo cierto es que el temido efecto contagio solo se ha producido, y no con la virulencia de Estados Unidos, en las cotizaciones. ¿Cuál es el secreto de la banca española? La amplia base de depósitos minoristas.

"La banca pequeña está más afectada porque en el caso europeo estamos hablando de un efecto contagio bursátil", explica Víctor Alvargonzález, de Nextep Finance, quien matiza que el motivo de esta caída "no es que esté saliendo dinero de los bancos, porque los bancos europeos tienen un control férreo sobre los clientes".

Los depósitos de las familias, más estables que los de las grandes empresas o corporaciones, suponen en España el 75% del total. Un ratio inusual que, sobre todo, "evita los efectos contagio", explican desde uno de los grandes bancos españoles, ya que proporciona más estabilidad al estar sostenidos por millones de clientes y no concentrados en unos pocos. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, resalta en el último informe anual del organismo "la fuerte orientación del modelo de negocio hacia el segmento minorista", que "refuerza la capacidad de absorber perturbaciones adversas".

Fondo de garantía

En el sector se destaca que dos terceras partes de los 1,7 billones de euros de depósitos de clientes, que han crecido casi el 10% y que superan de largo el PIB de España (casi 1,3 billones), están además garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que asegura hasta 100.000 euros por depositante. Y es precisamente alcanzar una cobertura a nivel europeo otro de los caballos de batalla del sector. Hernández de Cos defiende en el informe, como ha venido haciendo en los últimos meses, la necesidad de "culminar la unión bancaria" con la creación "de un fondo europeo de garantía de depósitos plenamente mutualizado", lo que en su opinión reduciría "la vulnerabilidad del sistema financiero europeo".

En EEUU, mientras tanto, se ha generado un debate desde el momento en que Janet Yellen, secretaria del Tesoro, ha precisado que no está sobre la mesa ampliar de manera generalizada las medidas "excepcionales" que se aplicaron en la intervención de SVB y de Signature, medidas que permitieron garantizar el 100% del dinero de los clientes, cuando la cantidad asegurada legalmente es de 250.000 dólares. "Este debate es un poco surrealista -afirma Alvargonzález-. No se puede extender la garantía de depósitos a cualquier cantidad o a una cantidad elevadísima […] porque no hay dinero para cubrir todos los depósitos". En un gran banco añaden que "además del importantísimo coste que supondría, generalizarlo no permitiría discriminar a las entidades por su gestión".