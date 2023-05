Vicio lanza un crowdfunding para captar 4 millones más de inversores particulares

La ronda se abrirá el 24 de mayo y se podrá invertir desde 40 euros

Oriol de Pablo y Aleix Puig, cofundadores de Vicio / Manu Mitru

Vicio no ha dejado de dar titulares en 2023. La cadena de hamburguesas no duda en aprovechar el tirón de su ambiciosa -y mediática- ronda de 17 millones de euros, en la que participaron los futbolistas Leo Messi y Antoine Griezmann, para hacer una invitación a sus comensales más fieles (y a cualquier particular que crea en el crecimiento de esta insaciable firma): 'compra Vicio'. Se trata de una campaña de crowdfunding -financiación colectiva online- con la que la empresa pretende recaudar 4 millones de euros más.

La posibilidad de 'comprar vicio' se abrirá a partir del 24 de mayo y se podrá invertir en la compañía desde 40 euros. Los líderes de la cadena, Aleix Puig y Oriol de Pablo, aseguran que su objetivo es "involucrar a la comunidad" en el crecimiento de la firma. Porque "Vicio es de todos, y ahora lo será más que nunca", sostiene el primero, que saltó a la fama tras ganar la séptima edición de Masterchef.

¿Qué hará Vicio con estos 21 millones de euros que captará en un año? Pues "acercar la compañía y sus productos a los seguidores que todavía no podían disfrutar de Vicio en su ciudad", explica Puig. Siguiendo la línea del sugerenter marketing con el que la cadena ha sabido atraer la atención de un público mayoritariamente joven, que se siente muy cómodo en las redes sociales, la campaña invita ahora a dar un paso más: 'Ya has probado nuestras burgers, ahora prueba a invertir en ellas'.

La compañía establece cuatro posibles rangos de inversión: 40, 400, 4.000 y 14.000 euros. Dependiendo de la cantidad, el inversor podrá desde probar los nuevos lanzamientos de la marca hasta formar parte de las cenas de nuevos inversores. Todo para seguir creciendo. Vicio pretende aumentar la facturación en un 111% de enero a diciembre y superar los 40 millones de euros, abriendo 17 locales en 12 meses.