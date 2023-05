Bit2Me lanza una herramienta gratuita para declarar las operaciones con criptomonedas en España

Los cofundadores de Bit2Me, Andrei Manuel y Leif Ferreira, en la Bolsa de Madrid. / BIT2ME

2 Se lee en minutos Redacción



La plataforma de 'exchange' de criptomonedas Bit2Me ha lanzado una herramienta gratuita para facilitar a sus usuarios la declaración de movimientos de monedas digitales dentro de la Declaración de la Renta de 2022. Gracias al uso de Bit2Me Tax, los usuarios de la plataforma podrán descargarse todos los movimientos que han realizado durante el año en Bit2Me y conocer sus ganancias y pérdidas con criptomonedas. De esta manera, la compañía trata de de ayudar a los inversores a declarar sus operaciones en el entorno de las criptomonedas antes del 30 junio, fecha en la que termina el plazo para presentar la Declaración de la Renta de este año.

La herramienta genera un informe fiscal con una hoja resumen, una visión general de valores en cartero, así como sus cambios, y proporciona notas explicativas y asistencia para completar el formulario que se debe enviar a Hacienda. Asimismo, Bit2Me Tax indica las casillas correspondientes en el documentos para que los usuarios conozcan cuáles tienen que cumplimentar antes de transferirlo a la Agencia Tributaria. Dentro del nuevo servicio también se incluye la asistencia profesional de expertos cualificados para resolver cualquier duda que pueda surgir. "Nuestro objetivo siempre ha sido facilitar el uso de las criptomonedas a cuanta más gente mejor y, en este caso, también nos preocupamos de allanar el camino a nuestros usuarios para que puedan cumplir con las obligaciones de la Renta", señaló el CEO y cofundador de Bit2Me, Leif Ferreira.

Esta aplicación está disponible en España, y próximamente, estará operativa también para los usuarios de Austria, Alemania, República Checa y Francia. En su caso, el informe fiscal aplicará la normativa determinada del país y enseñará a los inversores a rellenar las casillas correspondientes con sus modelos tributarios. La compañía también habilitará una opción de informes FIFO (First In, First Out) donde se incluyan todos los movimientos de transacciones de los usuarios para presentarlo ante la institución correspondiente de cualquier país. Desde la compañía aseguran que Bit2Me Tax es compatible por ahora solo con las cuentas de los usuarios de la propia plataforma, pero más adelante se convertirá en interoperable con otras aplicaciones para futuros ejercicios fiscales.

Declaración de las criptomonedas

Según explica la Agencia Tributaria, un usuario deberá tributar cuando existe un cambio entre criptomonedas que los inversores tengan en su wallet, o cartera de activos una permuta, incluso si no se ha pasado a dinero fiduciario. Es decir, si la moneda digital aumenta su valor en Bolsa después de haberla comprado, es obligatorio declarar esa ganancia patrimonial de diferencia. Sin embargo, si el usuario mantiene sus criptomonedas sin realizar movimientos durante un año, o si ha compra sin vender ninguna, no será necesario incluirlo en la Declaración de la Renta.