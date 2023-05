Esto es lo máximo que pueden subir tu alquiler con la nueva Ley de Vivienda

Un anuncio de una vivienda en alquiler.

2 Se lee en minutos Pedro P.



Después de un año paralizada, el Gobierno ha alcanzado un acuerdo para sacar adelante la primera ley integral de vivienda de la democracia. Las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos han fructificado y con el sí de ERC y Bildu han resuelto una de las leyes que ha provocado mayor desencuentro en el Gobierno de coalición.

Esta futura ley tiene como uno de los principales puntos el tope al alquiler. El tope al alquiler es el límite por encima del cual los caseros no pueden actualizar lo que pagan sus inquilinos, es decir, lo máximo que pueden subir la renta de los alquilados.

El Gobierno extiende las medidas de protección:



- Rebajas a los impuestos de luz y gas.



- Límite del 2% a la actualización de los alquileres.



- Prohibición de desahucios y corte de los suministros.



- Mantenemos el aumento del Ingreso Mínimo Vital. pic.twitter.com/WJzWXhFPCh — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 27 de diciembre de 2022

La incipiente norma favorece el acceso a la vivienda a precios asequibles y blinda de las situaciones de vulnerabilidad. Uno de sus puntos capitales será el de la limitación de los alquileres, que determinará lo máximo que podrán aumentar los propietarios las cuotas mensuales a pagar por los alquilados. Algo que tiene como objetivo ofrecer una cierta estabilidad y red de seguridad a los alquilados, sobre todo a los que poseen mayores dificultades económicas y dediquen la mayor parte de sus rentas al pago de los alquileres.

Más grandes tenedores

A diferencia de como ocurre actualmente, no será condición indispensable la existencia de grandes tenedores para que sean consideradas zonas tensionadas y, consecuentemente, se topen y regulen los precios de los alquileres. El concepto de grandes tenedores, además, se amplía. Ahora serán considerados así los que posean más de cinco viviendas. Tan solo tendrán que ocurrir los siguientes supuestos: que los alquileres se encarecieron tres puntos por encima de la inflación en los últimos cinco años o que supongan más del 30% de media de los ingresos de los inquilinos.

Noticias relacionadas

De esta manera, las nuevas líneas del anteproyecto fijan que el arrendador podrá aumentar el alquiler al arrendatario un 2% este 2023. Una cifra que aumentará un 1% en 2024, al 3%, cuando se vaticina que la economía acabará de interiorizar los efectos del contexto económico, para acabar dando paso a la novedad en 2025. Ese año se inaugurará un nuevo índice de referencia para empezar a aplicarse en 2025 y que sustituirá al IPC como el seleccionado para la actualización anual de la renta de los contratos. Los detalles aún se desconocen.

Otros supuestos

Los propietarios tampoco podrán aumentar la cuota del alquiler cuando el dinero invertido en las reformas acometidas no superan el 10% del valor de compraventa de la propiedad. Si se supera esa cantidad, podrán incrementarlo en un 10% como máximo. Además, el propietario deberá costear los gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro pago no atribuible que no estuvieran acordadas previamente.