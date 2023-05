Line Hestvik (Allianz): una escandinava con madera de líder global

Line Hestvik, jefa de Sostenibilidad de Allianz. / Jordi Cotrina

Line Hestvik (Oslo, 1969) se convirtió en la directora de retail de Allianz con 36 años, aunque se adentró en el mundo de los seguros mucho antes. Estudió finanzas y tuvo que lidiar con las inseguridades propias de cualquier joven que acaba de salir de la universidad: no sabía hacia dónde dirigir su carrera. Entonces cursó un intercambio de medio año en Arizona (Estados Unidos) especializado en seguros. "Aquello me cambió la percepción", afirma. Y acabó haciendo su tesis doctoral sobre ese ámbito.

En 2013 se mudó a Alemania, con su marido y sus dos hijos, para ser la jefa global de propiedades y accidentes de Allianz. No fue una decisión fácil y no la habría tomado sin el apoyo de su marido. "Estaba muy asustada. Pensaba: ‘No puedo hacerle eso a mis hijos’". Pero él la convenció. "Teníamos ese tipo de vida, muy escandinava, en la que no importa si es el marido o la mujer quien se queda en casa cuidando a los niños. Es más, se acepta plenamente que sea él quien lo hace", cuenta la ejecutiva. Sin embargo, "en Alemania es más duro, por lo menos al principio", recuerda.

Ya en 2021 pasó a ser la jefa de sostenibilidad de Allianz, puesto que ocupa en la actualidad. Aunque de sostenibilidad, por entonces, reconoce que sabía poco. Se acercó a aquellos miembros de la compañía que más dominaban el tema, los escuchó. "Ser escandinava me ha ayudado mucho -reivindica-. Soy abierta, sé construir relaciones personales, escucho a la gente y no soy tan jerárquica como un jefe convencional".

Con estilo propio

Hestvik cuenta que le gusta bailar, escucha a Maná y es una enamorada del deporte al aire libre. Vivió medio año en España y se quedó prendada del país: de su cultura, de su gastronomía y del tinto de verano, sonríe al recordar. Y durante todos estos años ha sabido potenciar su verdadera vocación: ejercer de líder. "Creo que he encontrado mi estilo de liderazgo", sostiene. Además, presume de tener "una mentalidad y conocimientos globales". "No son tantos los líderes que tienen experiencia global, yo tengo 10 años", incide. Su componente global le ha hecho adaptar su estilo a los países en los que ha trabajado. En Alemania tuvo que volverse "algo más exigente que en Noruega y menos motivadora", por ejemplo.

"La gente suele confiar en mí", cuenta tras preguntarle ‘activos’ cuál es su principal virtud, durante una entrevista en la sede de la compañía en Barcelona. Y mira con complicidad a Laura Gallach, jefa de comunicación de Allianz España, que no tarda en reafirmar su punto de vista, en lo que se convierte en un intercambio de cumplidos entre ambas. "Ella me ayudó mucho a aprender sobre sostenibilidad", recuerda Hestvik. "Mi equipo es mi inspiración", continúa. Y se esfuerza por conocerlo. Su trabajo en Allianz pasa por asegurarse de que la gente está motivada y es competente, subraya. "Lo que realmente quiero hacer es ayudar a las personas a que hagan el trabajo que quieren hacer, porque lo harán mucho mejor. Sin ignorar que deben reportarse resultados para los accionistas, para los clientes y para sus empleados", puntualiza.

Renunciar La historia de vida de la jefa de sostenibilidad de Allianz trata de renuncias, propias y ajenas. Renunció a elegir la educación de sus dos hijos, para cederle ese puesto a su marido, que a la vez renunció a alcanzar la cumbre de su carrera profesional para que fuera Line Hestvik quien lo hiciera. "Siempre tuve un marido que apoyó mi carrera y estuvo dispuesto a absorber gran parte de la vida familiar", incide. Su familia tampoco ha sido derrochadora. "Teníamos un coche horrible y un piso pequeño", relata. "Gastábamos dinero en ayuda -en la limpieza de la casa, por ejemplo- para ganar tiempo de calidad con los nuestros", concluye.

"Somos una de las compañías más grandes del mundo. Estamos en casi todos los países. Creamos alianzas con grandes compañías. Tenemos mucho dinero -facturaron 14.200 millones de euros el año pasado- con el que queremos contribuir a que los países alcancen sus objetivos en materia de sostenibilidad", cuenta.

El volumen de negocio del grupo Allianz, que tiene 122 millones de clientes en 70 países, alcanzó los 14.200 millones en 2022

Pero ¿cómo se aterriza esto en el día a día de la compañía y cómo puede un seguro ser sostenible? Hestvik lo especifica con dos ejemplos. El primero, un coche al que se le han averiado las luces delanteras: "Si las reparas en vez de reemplazarlas, ahorras el 99% de las emisiones de CO2". El segundo, la compañía se focaliza en la peritación digital: "No se debe ir a casa del cliente cada vez que tiene una avería para solucionar el problema", sostiene. La sostenibilidad abarata el coste de los seguros, "al contrario de lo que puede parecer".

La compañía, en cifras

La empresa se encuentra en el top 5 del Dow Jones Sustainability Index. En 2019, ayudó a impulsar la Net-Zero Asset Owner Alliance en la Cumbre sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. "Queremos que la sostenibilidad esté en todos los procesos. Por eso no puedo decir una cifra concreta", afirma Hestvik cuando se le pregunta por el presupuesto total en sostenibilidad. Y añade que están "particularmente focalizados en la energía renovable" y abiertos a convertirse en partners de compañías energéticas: "Ellas necesitan invertir en nuevas tecnologías, y nosotros les podemos asegurar". Pretenden reducir en un 25% sus emisiones entre 2019 y 2025 para ser neutrales en 2030 y, en cuanto a inversiones, en 2050.

Allianz tiene 122 millones de clientes en 70 países. En España es la tercera aseguradora de no vida, tras Mutua Madrileña y Mapfre, con el 6% de la cuota de mercado. Su capitalización de mercado fue el año pasado de 81.000 millones de euros, y sus ingresos ascendieron a 153.000 millones de euros.