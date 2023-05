La temperatura ideal del aire acondicionado para ahorrar en la factura

4 Se lee en minutos Pedro P.



Verano anticipado en España. Las anormales temperaturas registradas durante marzo y abril continúan viéndose en mayo. Por ello, en muchos hogares, centros de trabajo, comercios... se comienza a usar el aire acondicionado, aunque para esta época del año no sea tan habitual. Sin embargo, en ocasiones, la abultada factura de la luz que propicia el uso del aire acondicionado provoca que la población procure otras opciones. No obstante, existen métodos para ahorrar con el aire acondicionado y no elevar de manera significante el recibo a final de mes. Uno de ellos, el principal, es evitar poner el aire entre las horas en las que el precio de la luz es más alto.

La temperatura ideal para ahorrar con el aire acondicionado

La temperatura es otro de los aspectos clave para el consumo del aire acondicionado. El Instituto para la Diversificación del Ahorro y la Energía, del Ministerio de Industria, Energía y Consumo, establece que la temperatura ideal en un ambiente de vivienda está ubicada entre los 23 y los 25 grados. Es evidente que al subir de los 25 grados habrá más sensación de calor, y al descender de los 23 grados el aire tiende a estar más reseco, por lo que aumenta el consumo de energía. Según el IDAE, cada grado que desciende la temperatura supone entre un 5% y un 7% de gasto elevado para el consumo y la factura de final de mes.

El consejo de la OCU

Mientras, la OCU también lanza su consejo: "Nuestro primer es que tengas muy en cuenta su nivel de eficiencia al elegirlo, pues la diferencia en el consumo eléctrico será grande: entre un aparato con etiqueta A++ y uno con A+++ puede ser de un 30%". De la misma forma, la OCU recomienda regular el aparato alrededor de 8 grados menos que la temperatura del exterior. Si fuera los termómetros marcan 33 grados, el aire acondicionado tendría que estar a 25 grados en lugar de 20 grados.

Es importante tener en cuenta que cada grado menos de temperatura, aumentará el consumo un 8% en tu factura aproximadamente. Además, el Instituto para la Diversificación del Ahorro y la Energía, del Ministerio de Industria, Energía y Consumo establece que la temperatura ideal en un ambiente de vivienda se encontraría entre los 23 y los 25 grados

Razones para que suba el precio de la luz

Aunque son muchos los factores a tener en cuenta para determinar todas las razones que hacen que el coste de la electricidad suba, estos son algunos de los motivos más importantes que pueden explicar el fenómeno de la escalada del precio de la energía eléctrica:

Una gran demanda de energía . Suele ocurrir en épocas de más frío o de más calor, cuando los usuarios consumen más electricidad. También influyen las horas de luz natural, pues sobre las 20:00 horas de cada día se percibe una subida en el uso de la electricidad.

El encarecimiento del gas . Al ser uno de los combustibles más utilizados para generar energía eléctrica, la subida del precio del gas produce el mismo efecto en el producto final que ayuda a generar. Se prevé que el panorama internacional actual haga empeorar este factor debido a los recursos de gas que posee Rusia y otros países de los que depende nuestro abastecimiento en España.

La subida del coste de las emisiones por CO2 . Los derechos que pagan las centrales eléctricas a la UE por contaminar, se han encarecido desde el último invierno, en una búsqueda por reducir estos agentes contaminantes.

Una menor producción de las fuentes de energías renovables. Éstos son los recursos más baratos para generar electricidad y, su aportación al peso de los combustibles fósiles a veces es menor. Esto puede deberse a un escaso nivel de agua en los embalses, a que haya menos horas de sol o a que el viento no sople lo suficiente.

Un verano que puede pulverizar todos los registros

En paralelo, la Organización Metereológica Mundial (OMM) ha advertido este miércoles: "Este verano, con la llegada del episodio meteorológico de El Niño, el mundo debe de prepararse para vivir fenómenos de calor muy extremo para los que habrá que poner en marcha mecanismos de prevención que eviten al máximo los riesgos derivados de las altas temperatura".

La OMM advierte que entre mayo y agosto de este año hay riesgo elevado de que las temperaturas alcancen niveles nunca detectados los cuales podrían batir todos los récords registrados hasta ahora. Según el organismo, 2023 podría destronar a 2016 del puesto que ocupa como año más caluroso.

Por ahora, no hay ninguna indicación sobre la duración o la amplitud que este fenómeno podría tener. Sin embargo, la agencia de la ONU anticipa y recomienda no bajar la guardia, especialmente entre los próximos meses de mayo y septiembre. Las subidas de temperatura en la superficie de los océanos, que repercutirán en el clima, podrían durar entre 9 y 12 meses.