Así puedes verificar si te han aceptado la ayuda de 200 euros

Esta ayuda es crucial para muchos españoles, pero puede resultar complicado saber si nos la han concedido

A través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria podemos comprobarlo

1 Se lee en minutos Redacción



Hace poco que finalizó el plazo para solicitar el codiciado cheque de ayuda de 200 euros, más concreto, terminaba el 31 de marzo. A pesar de lo importante que es para muchos españoles, resulta complicado saber si nos han concedido o no la ayuda.

Noticias relacionadas

Y es que, lo único que debíamos hacer para que nos concedieran esta ayuda era tener unos ingresos máximos de 27.000 euros y un patrimonio inferior a los 75.000 euros sin contar la vivienda habitual. Además de cumplir estos requisitos básicos, debíamos rellenar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Una vez hecho todo esto, el plazo para cobrar la ayuda es de tres meses a partir de la finalización del plazo para solicitarla.

Esto quiere decir que el cheque de 200 euros se comenzará a abonar a partir del 30 de junio de 2023. En caso de que no nos la hayan concedido, tenemos 10 días para presentar alegaciones. A pesar de todo lo anterior, muchos de los solicitantes no tienen claro si se la han aceptado o no. Pues bien, a continuación, te muestro cómo consultar el estado de la solicitud mediante la sede electrónica de la Agencia Tributaria: