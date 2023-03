España S.A: Luces y sombras para invertir en el país

Los datos demuestran que el país tiene un gran atractivo a ojos de las multinacionales. Pero existen aspectos relacionados con la estabilidad política y la presión fiscal que pueden suponer una amenaza

Calidad de vida, óptimas infraestructuras y profesionales de gran talento. Son las tres cualidades más apreciadas por las multinacionales a la hora de invertir y de instalar sus sedes en España. El país fue, es y, previsiblemente, será en el futuro una ubicación atractiva a ojos de grandes compañías para realizar inversiones multimillonarias.

Los datos avalan esta hipótesis: el capital extranjero invertido en España alcanzó el año pasado los 34.178 millones de euros, la segunda mayor cifra desde que se empezaron a registrar, en 1993. Se trata del 13,9% más que en 2021, según los últimos datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Las cifras más destacadas provienen de dos proyectos, cada uno de los cuales ha invertido 10.000 millones. Por un lado, el gigante marítimo Maersk, que destinará ese importe a la producción de metanol verde en Andalucía y Galicia. Por otro, Volkswagen y Seat, que levantarán la gigafactoría de baterías para coches eléctricos en Sagunt (Valencia) y electrificarán las plantas de Landaben (Navarra) y Martorell (Barcelona).

Aunque las multinacionales mencionan adversidades como la presión fiscal y la "inestabilidad política", que podrían llegar a ahuyentarlas, alrededor de 16.000 empresas tienen presencia en el país, según cuenta el 15º Barómetro del clima de negocios en España, elaborado por Icex, Invest in Spain, IESE y Multinacionales por Marca España. Ocupa el puesto 36º de 63 según el índice de competitividad global, en el que se ha mantenido en los últimos cuatro años, y el séptimo puesto en el Inclusive Internet Index.

Infraestructuras físicas

Aunque las mayores inversiones están encabezadas por una empresa danesa y otra alemana, lo cierto es que EEUU es el que concentra más de una cuarta parte de los flujos de inversión con 9.453 millones de euros, el 27,7% del total. Le siguen el Reino Unido (17,8%), Alemania (14%) y Francia (10%). Madrid es la comunidad autónoma que aglutina el grueso del capital extranjero (50,4%), seguida a mucha distancia por País Vasco (16,1%), Catalunya (11,4%) y la Comunidad Valenciana (6%). Por sectores, los servicios acaparan más de la mitad de la inversión extranjera (55,1%), seguidos de la industria (42,2%).

Uno de los puntos fuertes de España son las infraestructuras físicas. «La extensa red de comunicaciones, la potenciación del transporte intermodal y la extensa red de fibra óptica hace de España un territorio interesante para hacer negocios», destacan desde Amazon. El país cuenta con algunos de los mejores puertos de Europa, como los de València, Algeciras y Barcelona. "Tenemos algunas de las mejores redes eléctricas a nivel internacional -apunta Rosa Sanz, consejera independiente-, de calidad y modernas". Asimismo, sobresalen las infraestructuras de la industria farmacéutica, un sector responsable del 23% de la exportación. "España tiene un músculo farmacéutico a su altura», subrayan desde Pfizer. De hecho, el tejido productivo «fuerte en materia de ingeniería, química, consultoría y servicios financieros" es una ventaja para las multinacionales, según el economista Javier Santacruz.

La buena conectividad de España es posible por su posición geográfica. "Tiene una excelente localización que favorece la conexión con Europa", manifiestan desde Cepsa. Proyectos como el corredor energético H2Med, que conectará Portugal, España, Francia y Alemania para transportar hidrógeno verde, son muy valorados por las grandes compañías. España brilla "por su posición geoestratégica como puerta al Mediterráneo y a Latinoamérica", esgrimen desde la Cámara de Comercio de Alemania en España. Su homóloga americana se ha negado a contestar las preguntas de ‘activos’.

La capilaridad regional también "ayuda a distribuir los productos dentro de las fronteras", añade Carmen Ponce, directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Heineken España, ya que este país "es un mercado de crecimiento seguro" y "uno de los más avanzados de Europa en cuanto a transporte y logística".

Capital humano

Pero sin trabajadores no hay actividad empresarial. Y es que el país destaca por la calidad de su capital humano. «España tiene una cantera de profesionales con una formación excepcional», apunta Rosa Sanz. A juicio de José Carlos Díez, director de la cátedra Orfin Universidad Alcalá, este elemento destaca "en la era digital" y en "los sueldos demasiados competitivos de trabajadores cualificados comparados con los que hay en Francia, Alemania y el Reino Unido".

España ocupa la cuarta posición de la OCDE como país mejor equilibrado a nivel de trabajo y vida personal. "Y cuenta con un porcentaje de población con estudios terciarios más elevado que el de la mayor parte de los países de su entorno, llegando hasta el 48,7%", argumenta Natalia Sánchez, directora general de Weber Shandwick España. Por ello, desde Nestlé España afirman que es "un polo de atracción de talento" que dispone con "excelentes universidades y un potente ecosistema de start-ups".

Al mismo tiempo, es el cuarto país en el número de profesionales y desarrolladores en la nube, después del Reino Unido, Alemania y Francia, lo que representa alrededor del 10% del total de profesionales cualificados en estas tecnologías en Europa. "Se está consolidando como un importante centro europeo para las regiones cloud debido a su ubicación geográfica privilegiada", justifica Castillo. El último informe de Adigital y BCG indica que se espera que para el año 2030 el 40% de la economía española esté digitalizada.

"Es un polo de atracción de talento digital de Europa", resume Carolina Castillo, directora de Operaciones y Márketing de Microsoft España. Porque cuenta con «un sistema de universidades públicas y privadas bien estructurado, orientado a la captación de talento internacional, con una oferta amplia», explica Ignacio Juliá, consejero delegado de ING España y Portugal.

España es un país atractivo asimismo para sectores como el farmacéutico, del que es líder mundial. "Es clave para el desarrollo de nuevas terapias innovadoras", exponen desde Pfizer. Solo en 2022 se registraron más de 900 ensayos clínicos, una cifra que lo ha posicionado a la cabeza en Europa y también a nivel mundial, por detrás de Estados Unidos.

Y también es el lugar escogido por las empresas de energías renovables, especialmente para la fotovoltaica, por sus numerosas horas de sol. "Las renovables están reindustrializando España, concretamente Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, y antiguas zonas industriales como Asturias, Castilla y León y Galicia", explica Díez. Además del sol, España cuenta con viento y espacio, elementos muy codiciados para compañías como Cepsa, que utilizan grandes cantidades de energía renovable para producir hidrógeno verde.

Excesiva burocracia

Cuando se les pregunta a las multinacionales por los elementos a mejorar para que se queden aquí, la mayoría mencionan que España cuenta con un «entorno político incierto», critican la presión fiscal y lamentan la excesiva burocracia tan característica del país. Arturo Bris, director del Centro de Competitividad Mundial del International Institute for Management Development (IMD), muestra cierta actitud fatalista en cuanto al futuro de las multinacionales aquí. No cree que la sociedad aceptase políticas que, aunque pudieran parecer abusivas en un principio, fueran positivas para la economía. "Sería muy difícil en España crear un sistema que atrajera riqueza y capital y que creara desigualdades. La gente saldría a la calle", defiende. A modo de ejemplo, el director de IMD señala que Suiza "votó en contra de tener más vacaciones y acepta a millonarios extranjeros que no pagan impuestos en el país; esto sería impensable en España", continúa. Para la prosperidad económica de un país es imprescindible tomar decisiones "que sean buenas para el territorio, pese a que a nivel individual parezcan costosas", afirma.

Por ese motivo, Bris no cree que España pueda ocupar la cima europea de países más atractivos para las multinacionales. Sin embargo, "si miramos al mundo, Europa en general [y España en particular] es una de las fracciones más atractivas» para ellas. Por tres razones sobre todo: la calidad de vida, la estabilidad y la competitividad fiscal. Aunque solo en una comparación mundial, insiste. "Está entre los mejores países del mundo, pero dentro de Europa hay que competir con otras jurisdicciones que lo están haciendo mejor y más rápidamente que nosotros», dice. Y advierte: no hay que confundir calidad de vida "con sol y bares". Porque calidad de vida «también son salarios altos", algo de lo que España no puede presumir.

Con todo, la inestabilidad política es el mayor quebradero de cabeza para las multinacionales. "La inseguridad en el epígrafe jurídico por los continuos cambios de legislación y normativa hacen difícil la planificación con cierto horizonte temporal de las inversiones", apunta Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas. "Es importante priorizar un entorno regulatorio económico y social competitivo, que favorezca la estabilidad y mantenga un clima de atracción de inversión global, poniendo el foco en la recuperación económica", añade Juliá. El consejero delegado de ING aconseja "asegurar un adecuado flujo del crédito a particulares para afianzar el crecimiento".

Sistema tributario

Este entorno político cambiante afecta directamente en el sistema tributario, que varía dependiendo de los vaivenes políticos. Y la fragmentación institucional no ayuda, sino que refuerza las trabas burocráticas. "No tenemos leyes únicas. Para una multinacional es muy difícil operar así", señala Bris. Porque para cualquier tipo de trámite o de inversión hay que pasar por instituciones locales, regionales y nacionales. "Y existen duplicidades, no es ningún secreto". En términos de competitividad fiscal «hay mucho que mejorar". "Nos estamos quedando atrás en comparación con Francia, Italia, y otros países europeos como los Países Bajos", donde ya es archiconocido que se muda Ferrovial, por la polémica que ha acompañado a esta decisión.

"Tenemos una democracia en la que es muy difícil generar consenso", esgrime Bris. No solo en España, sino en otros países vecinos como Francia e Italia. «El gran problema de las democracias hoy en día es que no cuentan con maneras de generar acuerdos permanentes en el tiempo». En otros países como Suiza, Suecia, Finlandia y los Países Bajos sí que los hay, a su entender. Consensos que se mantienen independientemente de quién esté en el poder. Suiza es mundialmente conocida por sus impuestos bajos, que no varían en función del color que gobierne en ese momento. Suecia, por la inversión masiva en educación. Todo esto "se construye con el tiempo y con el buen liderazgo político".

Dentro de las legislaciones cambiantes, las multinacionales subrayan la necesidad de consolidar solidez. Para Cepsa, España atraería más inversión extranjera si crease "un marco regulatorio adecuado para la implantación del mercado de hidrógeno verde y de biocombustibles de segunda generación, que incluya ayudas a la producción". Para Bayer es crucial "actualizar el marco regulatorio que afecta al medicamento". También abogan por una «mayor agilidad en ciertos procesos y trámites administrativos», tal y como señala Ponce. "La Administración debe poner todas las facilidades posibles", agrega Juliá. También para María Jesús Fernández, economista sénior de Funcas, la mayor barrera del crecimiento de las empresas y a la competencia es «la fragmentación del mercado interior a consecuencia de las múltiples y excesivas regulaciones autonómicas y locales». En este sentido, desde Nestlé España abogan por la "armonización de la legislación" porque "operar en entornos normativos comunes permitiría a las empresas ser mucho más eficientes en su gestión". Lamentan que hay "estándares diferentes entre países de la Unión Europea y también a nivel español". Demandan una "simplificación de los trámites administrativos" y más tiempo para "la adaptación de procesos y sistemas".

Presión fiscal

Para el profesor de Esade y director del grupo de investigación Gref, Vicente Bermejo, uno de los problemas más significativos que encuentran las multinacionales al instalarse en España es la presión fiscal. "Lo que ha pasado con Ferrovial va a pasar con más empresas", augura. "Y llevarse a grandes compañías es algo dramático para el país", continúa. Se debería armonizar, al menos a nivel europeo, el tema fiscal, sostiene. De lo contrario, a las empresas siempre les va a compensar dejar su sede en otro país. Y cuando se van, se pierde la recaudación de sueldos importantes, recuerda.

Más allá de la "seguridad jurídica estable" y la facilidad que le otorgan los Países Bajos para dar el salto a Wall Street, la mudanza de sede de Ferrovial se justifica en razones fiscales. Si bien el cambio de sede no tendrá consecuencias en el pago de impuestos en España, que se comprenderán entre el 1% y el 2%, el régimen fiscal neerlandés permite la repatriación o el cobro de dividendos, cánones o royalties exentos de tributación. Hasta 2021, la situación fiscal era similar en España, pero se revertió cuando los Presupuestos Generales del Estado gravaron en el impuesto de sociedades el 5% del dividendo repatriado. Con el cambio de sede, la compañía ahorrará unos 40 millones de euros, según cálculos del Banco Sabadell.

"Ferrovial ya no era una empresa española", sostiene Bris. No lo era ni su negocio, que se hacía mayormente fuera de España, ni la mayoría de sus accionistas. Se había convertido en una empresa global. Y no se puede obligar a ninguna compañía a pagar impuestos en un determinado país". Ferrovial alegó riesgo político, declaraciones que, a su entender, fueron malinterpretadas. "No es que a Ferrovial no le guste el Gobierno. Es que si se lleva la sede a los Países Bajos disfrutará de un coste de deuda más barato", afirma. "La declaración de Del Pino no es política, es totalmente financiera", concluye al respecto.

De hecho, Bermejo apuesta abiertamente por la relajación fiscal. "Cuando una empresa con sede en España tiene filiales en el extranjero, como Ferrovial, tiene que pagar por esos beneficios generados en el extranjero. Eso en los Países Bajos no pasa", detalla. Por lo que, actualmente, compensa más marcharse allí. Y "tampoco beneficia el impuesto a las grandes fortunas", prosigue. En este sentido, el profesor nos habla de la curva de Laffer: teóricamente, cuando el país sube los tipos impositivos, recauda más dinero. Pero llega un momento en que la tortilla se gira y, cuando los impuestos son demasiado altos, empieza a recaudarse menos. "Si te pasas en tu afán recaudatorio, consigues fuga de personas y capital", sostiene.

Para Juliá también es crucial que España pueda garantizar un equilibrio de las finanzas y las cuentas públicas para desarrollar un sistema tributario simple e internacionalmente competitivo, pero sin aplicar por ello aumentos impositivos: "Los aumentos impositivos desincentivan la actividad económica y deslocalizan tanto capital como talento", esgrime el consejero delegado de ING.

Desigualdad y precariedad

Otro aspecto desfavorable es "la desigualdad y la precariedad salarial, principales causas de la crisis institucional", según apunta Díez. "Se echa en falta una sensación de compromiso y de apoyo por parte del Gobierno y de otras administraciones con la empresa, con la inversión exterior y con la creación de un clima atractivo», señala Fernández. Amazon espera "políticas que contribuyan a acercar perfiles profesionales a las necesidades de las empresas». Desde Pfizer destacan que la capacidad de impulsar proyectos público-privados ya existe en España: "Tenemos que seguir firmes en ese camino por impulsar un proyecto sólido y estratégico que apueste por la ciencia y la investigación".

Noticias relacionadas

Pese a todo, es destacable la seguridad del país para realizar una inversión económica en un territorio. "Comparado con otros países, tiene un buen índice. No en comparación con los Países Bajos", admite el profesor Bermejo. Pero la posibilidad de expropiación también es baja, algo que aumenta el valor de las empresas.

Y como último aspecto, España también destaca por la fertilidad de sus tierras. Lo afirma Nestlé, una multinacional que aprovecha la calidad española para producir sus productos aquí y llevarlos a otros países. Las exportaciones ya representan el 38% de las ventas Nestlé España y el 60% de su producción.