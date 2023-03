Nextep Finance, un 'Netflix' para los inversores

Víctor Alvargonzález, de Nextep Finance, quiere popularizar el asesoramiento. Su receta: no cobrar comisiones de los productos que recomienda

Víctor Alvargonzález, de Nextep, que gestiona patrimonios por más de 600 millones / 'activos'

Nextep Finance, la empresa de asesoramiento financiero de la que es socio fundador Víctor Alvargonzález, tiene un referente claro: "Somos un Netflix en el sector financiero". La propuesta de su empresa, que cuenta con más de 2.000 clientes y que gestiona patrimonios por más de 600 millones, es consecuente con su referente: "Somos una empresa de asesoramiento financiero independiente. Ayudamos a la gente a ahorrar, a invertir, pero somos independientes". ¿Y en qué se basa esa independencia respecto al asesoramiento habitual de un banco o de otras firmas especializadas? "No cobramos comisiones de los productos que recomendamos", explica Alvargonzález. "En España, el 98% de los profesionales que asesoran en el sector financiero viven de colocar productos, dependen de las comisiones que le pagan las entidades cuyos productos recomienda".

Nextep basa su modelo, sin embargo, en cobrar por su servicio ("tenemos precios muy accesibles", dice Alvargonzález), en trabajar con el banco del cliente ("les da seguridad operar con su entidad de siempre") y en la señalada independencia. Y pone un ejemplo: "La comisión de gestión de un fondo de renta variable cuesta el 1,80% de lo invertido. Si un asesor tiene que reducir los fondos de renta variable recomendados porque está bajando la bolsa, por ejemplo, significa que sus ingresos se reducen. Eso, en casas grandes, significa echar a gente".

El socio fundador de Nextep distingue entre ahorrador e inversor: "El ahorrador español es muy conservador, es básicamente de ladrillo y depósito", subraya. Pero él recomienda mezclar: destinar el 80% de los ahorros a fondos monetarios e incluso a Letras del Tesoro y, "si estás bien asesorado", el 10%, a fondos de renta fija, y otro 10%, a renta variable.

Respecto al inversor español medio, "que es más bien un inversor con un perfil moderado-equilibrado", explica, debe tomar ciertos riesgos para batir a la inflación, "pero sin olvidar que quiere dormir tranquilo". Así, Alvargonzález propone tener un base conservadora y destinar el 50% de los ahorros a "fondos momentarios, no de renta fija, que ya se ha visto que no es tan fija". El otro 50% se puede repartir "dedicando el 30% a fondos de renta variable y el 20% que resta a renta fija cuando los tipos hayan tocado techo".

El fundador de Nextep aconseja sobre a qué debe estar atento un inversor respecto a las variables macroeconómicas. "Hay una norma. Lo más importante es lo que hagan los bancos centrales", afirma. "Y especialmente la Reserva Federal (Fed) estadounidense. Si la Fed está en plan de enfriar la economía para combatir la inflación, es casi imposible ganar dinero en bolsas y bonos".

En busca del nuevo Apple

Alvargonzález apunta dónde puede encontrarse "el pelotazo del nuevo Apple". "Eso va a estar en las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial. También podría estar en la genética, en temas vinculados con el medioambiente, en el hidrógeno e incluso en la fisión nuclear". ¿Y cómo se puede llegar ahí? "A través de ETF, que son fondos cotizados. Es un fondo de inversión que se compra y se vende como si fuera una acción. Hace furor fuera de España y aquí tiene una barrera de entrada fiscal, porque si pasa como en Estados Unidos, donde la mitad de la gente que estaba en fondos tradicionales se pasan a ETF, los bancos quiebran".

"Es demagógico decir que el ahorrador paga menos que las rentas del trabajo. ¡Pero si es que ya ha pagado antes!"

Alvargonzález critica la legislación actual sobre el ahorro: "Hay un concepto muy demagógico que es que el ahorrador está pagando menos que la renta del trabajo. Hombre, es que ya lo ha pagado. Normalmente, la gente ahorra cuando trabaja y tiene dinero porque, después de pagar impuestos, ahorró. ¿Por qué tiene que volver a pagar por lo mismo?", se pregunta. Y añade que el problema real es que los estados "cada vez se endeudan más, todo se soluciona con más deuda y más gasto".

Resalta que uno de los elementos disruptores en "la tecnología blockchain y no las criptomonedas", a las que considera "una gran idea que se ha cargado la avaricia de los intermediarios" y para la que pide una regulación: "Regular no es malo. Es poner semáforos en las ciudades, no eliminar las ciudades".