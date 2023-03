El negocio de Credit Suisse en España choca con un acuerdo previo de UBS con Singular Bank

Existe un acuerdo de no competencia que impide a UBS operar en España en el negocio de banca privada

Entrada de la sede de Credit Suisse en Madrid (España), a 29 de enero de 2020. / EDUARDO PARRA

Las turbulencias ocasionadas por Credit Suisse aún no han cesado. Su negocio en España afronta un periodo de incertidumbre tras la adquisición del banco por parte de UBS por un valor de 3.000 millones de dólares y con el respaldo del Gobierno como del banco central suizos, que aportarán 100.000 millones de francos suizos. Según han explicado fuentes financieras a Europa Press, UBS vendió en julio su negocio en España de banca privada a Singular Bank, compañía española especializada en gestión de patrimonios y participada por Warburg Pincus, y firmó un pacto de no competencia que impide a UBS operar en España en el negocio de banca privada.

La adquisición, valorada en 200 millones de euros, elevó el equipo de Singular Bank a 400 profesionales repartidos en una red de 11 oficinas. Las fuentes consultadas desconocen cuál será la decisión final de UBS con su recién adquirido negocio español. No obstante, se trata de un acuerdo "bastante protector" para Singular Bank.

El banco suizo en España dispone de tres líneas de negocio. Por un lado está Credit Suisse Bank Europe, que es la entidad de banca de inversión que utilizaba la firma suiza tras el Brexit para cubrir a clientes europeos y acceder a mercados del Viejo Continente. El negocio de gestión de grandes patrimonios está concentrado en la sucursal de Credit Suisse AG, donde se encargan de clientes españoles. Asimismo, adscrito a este negocio está la gestora Credit Suisse Gestión.

"Hace relativamente poco Singular Bank compró la división de Banca Privada de UBS; con la adquisición de Credit Suisse parece razonable que vuelvan a vender este área, lo que adicionalmente puede animar el mercado de operaciones corporativas permitiendo una consolidación de este modelo de negocio que es necesaria para mejorar la eficiencia", ha valorado la consultora financiera Accuracy este martes a Europa Press.

Suspensión de bonificaciones

A nivel global, el Gobierno suizo suspenderá temporalmente ciertos tipos de pago de bonificación para el personal de Credit Suisse tras la adquisición del banco negociada por el Estado. El Ejecutivo del país helvético ha dicho en un comunicado que en virtud de la Ley Bancaria suiza, está facultado para imponer medidas relacionadas con la remuneración "si un banco de importancia sistémica recibe ayuda estatal directa o indirecta de fondos federales".

Cualquier congelación del pago de bonificación, incluso si es temporal, puede incitar a más empleados de Credit Suisse a marcharse. Responsables de recursos humanos de todo el mundo están recibiendo actualmente un alud sin precedentes de llamadas de banqueros de Credit Suisse que buscan nuevos empleos, ya este está a punto de ser absorbido por su rival, según informa 'Bloomberg'.

El consejo ejecutivo de Credit Suisse decidió el lunes renunciar a su remuneración variable para el año fiscal 2022, ha informado el Gobierno. Por lo tanto, el Gobierno no prohibirá retroactivamente "la remuneración variable ya otorgada y pendientes de abono inmediato para los empleados de Credit Suisse por el año fiscal 2022". "El objetivo de esto es también evitar que afecte a los empleados que no causaron la crisis", ha explicado. Aun así, el Ejecutivo ha instado al Ministerio de Finanzas suizo a que "proponga medidas adicionales" sobre la remuneración variable para 2022 y posteriores ejercicios.

Emisiones de 'CoCos'

Banco Santander, CaixaBank y BBVA cuenta actualmente con un saldo vivo de alrededor de 17.800 millones de euros en deuda convertible contingente, también conocidos como 'CoCos', lo que supone que lideran estas emisiones en el mercado español, donde en conjunto hay un saldo vivo de alrededor de 22.000 millones de euros, según las cifras recopiladas por Europa Press. Se trata de unos bonos de carácter perpetuo, aunque pueden ser amortizados en determinadas circunstancias, convirtiéndose en acciones ordinarias de nueva emisión si se dan ciertas condiciones, como por ejemplo, en caso de que el banco o su grupo consolidable presenten una ratio de capital CET1 por debajo de un nivel determinado. Se clasifican como capital adicional 'Tier 1' (AT1).

Estas emisiones de 'CoCos', dirigidas exclusivamente a inversores institucionales, han ganado relevancia en los últimos días después de que la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza (Finma) indicase que la compra de Credit Suisse por parte de UBS supondrá una amortización completa del valor nominal de toda la deuda en 'CoCos' de Credit Suisse, cuyo montante rondaría los 16.000 millones de francos (16.185 millones de euros). En cambio, los accionistas sí recibirán una compensación en acciones de UBS.

Esto ha provocado ciertas dudas entre los inversores de estos instrumentos, tal y como indica un análisis de S&P Global Rating. La firma señala que el anuncio sobre estas emisiones en el caso de Credit Suisse implica que los inversores de AT1 "corren el riesgo de sufrir grandes pérdidas como parte de cualquier rescate, ya sea como parte de una resolución formal o una solución de mercado para ayudar a un banco en dificultades".

No obstante, subraya que es posible en otros países "no sigan automáticamente el patrón suizo", tal y como este pasado lunes se señalaron las autoridades europeas y del Reino Unido. En concreto, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, indicó que Suiza no fija los estándares en Europa en cuanto a las condiciones de resolución de las entidades bancarias.

"Suiza no establece estándares en Europa", ha afirmado Lagarde en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, donde recordó que "así lo han dejado claro en un comunicado la EBA, el BCE como supervisor y la JUR". "Las tres, EBA, el BCE como supervisor y la JUR han sido muy específicos en cuanto al orden (de prioridad) que aplica en Europa", agregó al respecto.

'CoCos' en España

En España, destaca Santander, con 7.811 millones de euros en estas emisiones AT1, incluyendo dos en dólares. Por detrás, se sitúan CaixaBank y BBVA, con cerca de 5.000 millones de euros, y Sabadell, con 1.750 millones de euros y tres emisiones, después de ejercer su derecho a amortizar anticipadamente una emisión de 400 millones de euros realizada en 2017.

Por detrás se sitúan Ibercaja, que tiene un saldo vivo en 'CoCos' por 700 millones de euros, aunque en febrero anunció que amortizaría en abril una emisión de 350 millones de euros realizada en 2018, Bankinter, con 650 millones de euros; Abanca, con 625 millones de euros; y Unicaja Banco, con una emisión de 500 millones de euros.