Así afecta a tu bolsillo la nueva subida de tipos del BCE

El precio del dinero se vuelve a encarecer en Europa. Eso significa que los costes de pedir un crédito o las hipotecas a tipo variable seguirán encareciéndose mientras aumenta la presión sobre la banca para que remuneren los depósitos de los clientes. El consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves subir los tipos de interés en otros 0,5 puntos porcentuales, con lo que el tipo principal se sitúa al 3,5%(máximo desde noviembre de 2008, albores de la anterior crisis). La autoridad monetaria, así, ha seguido adelante con el alza que anunció hace seis semanas pese al miedo de los inversores a los bancos en bolsa tras las crisis de Silicon Valley Bank y Credit Suisse. La recuperación de las cotizaciones tras el apoyo que ha ofrecido al banco suizo su banco central ha disminuido la presión sobre el BCE.

La principal consecuencia de la acción del banco central es que pedir un crédito tendrá unos costes mayores para los usuarios y aquellos que estén referenciados a tipos variables se encarecerán. "Esta semana hubo rumores de que el BCE subiría menos de lo esperado los tipos y eso ha afectado directamente a la cotización del euríbor", señala Miquel Riera. El euríbor es el principal índice al que están referenciadas las hipotecas y que representa el interés medio al que los bancos se prestan dinero entre ellos. "Las entidades pensaban que el incremento de tipos podía ser menor, por lo que redujeron el interés de sus préstamos interbancarios a partir del viernes pasado. Eso explica por qué el valor diario del euríbor bajó el viernes, el lunes, el martes y este jueves. Del 3,978% del jueves al 3,359% del jueves", explica Riera.

El mantenimiento del rumbo por parte del BCE y la subida de tipos vuelve a poner al euríbor en el disparadero. "Ahora se encuentra en torno al 3,8%, lo que supone un encarecimiento de unos 300 euros mensuales para una hipoteca media a 25 años, pero es probable que lleguemos dentro de poco al 4%", señala Joaquín Robles, analista de XTB. "Es probable que vuelva a subir", señala Riera, que incide en que habrá que ver cuáles son las previsiones de las entidades para las próximas reuniones de política monetaria de mayo y junio.

Por otra parte, la presión sobre la banca también se incrementa. Las entidades en España no han repercutido las seis subidas de tipos que ha llevado a cabo el BCE. Este nuevo incremento del precio del dinero supone una vuelta de tuerca más para que las entidades empiecen la guerra por el ahorro de los clientes. "De momento tienen liquidez y no se ven en la necesidad de remunerar los depósitos. Además, los clientes tampoco lo están exigiendo. Mientras no sientan la presión, las entidades aguantarán todo lo que puedan sin pagar por el ahorro", asegura el analista de XTB.

Protagonismo de la renta fija

Otro productos financieros que se ven beneficiados por la subida de tipos son los relacionados con la renta fija. "En la zona euro, la presión sobre el Banco Central Europeo para subir las tasas va a continuar en los próximos meses, a pesar de los riesgos de recesión. Pero también cabe esperar que las tasas de interés toquen techo en el primer semestre", señala el informe Renacimiento de la renta fija de Crédit Suisse. "En 2024 los tipos de interés seguirán por encima del 4% en Estados Unidos. Es un buen momento para apostar por la renta fija y construir carteras. No habíamos visto una oportunidad así desde hace una década. El inicio de año ha sido especialmente bueno para el mercado de deuda", señala Joanna Galindo, analista de Renta Fija y Estructurados de Tressis.

Las letras del Tesoro y los bonos que ofrece el Estado han ganado protagonismo en los últimos meses gracias al incremento del precio del dinero. Estos productos ofrecen ahora retornos de hasta el 3% a 12 meses. "Son un claro competidor para los depósitos bancarios", asegura Joaquín Robles. "Nosotros apostamos por el crédito de las empresas, los bonos de entre tres y cinco años son una buena opción. Respecto al Tesoro, también nos gusta, pero lo limitaríamos a la compra de valores a dos años vista", explica Óscar Martínez, subdirector de gestión de carteras de Norbolsa.