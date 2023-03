EEUU rescata al SVB y cierra otro banco para evitar que el pánico se extienda a nivel mundial

Los órganos reguladores de Estados Unidos han lanzado este domingo un plan para proteger los depósitos del Silicon Valley Bank (SVB) tras su colapso, al tiempo que cerró otra institución bancaria, el Signature Bank, bajo los mismos parámetros. El Departamento del Tesoro, la Reserva Federal (Fed) y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) anunciaron en un comunicado que los clientes tendrán acceso, a partir de este lunes, a todo el dinero depositado en la entidad especializada en prestar dinero a las start-ups y también de la entidad rescatada en Nueva York. El objetivo es limitar el efecto contagio y evitar que el pánico se extiendo al sector financiero internacional.

Reino Unido, por su parte, puso en marcha este fin de semana un proceso de insolvencia para liquidar la filial británica del banco, aunque este lunes por la mañana el gigante HSBC ha comprado la subsidiaria. Lo hará a través de un rescate privado facilitado por el Gobierno del Reino Unido y el Banco de Inglaterra, según ha anunciado el Ejecutivo. Esta "venta privada" se lleva a cabo sin que "los contribuyentes" británicos tengan que asumir este rescate, precisó el ministro británico de Economía, Jeremy Hunt. El importe que se abonará por esta compra será simbólico, ya que solo se pagará una libra.

