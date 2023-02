Los inversores confían en la apuesta por los podcasts de Spotify

Spotify aún no es rentable y no ha cumplido con las estimaciones de ingresos o beneficios, pero el último informe trimestral de la compañía, presentado el pasado 31 de enero, ha devuelto la confianza a los inversores por los podcasts. Sus acciones se han revalorizado un 20% desde entonces hasta los 120 dólares cada una de ellas y ha corregido parte del descalabro del 66% desde sus máximos históricos, cuando la acción cotizaba a 360 dólares. Este crecimiento está respaldado principalmente por un incremento de los usuarios mejor de lo esperado y por la guía presentada por su consejero delegado, Daniel Ek, para optimizar la gestión del gasto en general y de los podcasts en particular.

Por primera vez de un año, Spotify cambia el sesgo negativo que sufría. "El modelo de negocio de Spotify continúa siendo depreciado por los inversores debido a los bajos márgenes de beneficio bruto", explica el analista de XTB, Darío García. Esto ha supuesto que Spotify tuviese una valoración baja, "una situación que es poco probable que cambie hasta que la compañía comience a generar beneficios operativos significativos". La compañía aún no ha hecho un progreso real para mejorar sus márgenes de beneficio bruto, aunque se espera que esto mejora a partir de la aplicación de la guía publicada. En 2022, la compañía pierde 430 millones, casi 13 veces más que los 34 millones perdidos en 2021.

Para el primer trimestre de este año, la previsión es que sea el punto bajo para los márgenes brutos en 2023, ya que se espera que el negocio de podcasting pese menos en los márgenes en el futuro. "Si bien Spotify ha sugerido que los márgenes brutos musicales están mejorando, parece que esto podría ser una excepción contable hasta cierto punto", asegura García. Esto se debe a que sus herramientas y servicios son utilizados por las discográficas y se incluyen como compensación de costes en lugar de una fuente de ingresos. Por tanto, el negocio del mercado contribuye a mejorar los márgenes de beneficio bruto musicales, aunque es probable que se vea mejor como un negocio separado con sus propios ingresos y costes.

El principal problema de Spotify ha sido apostar por los podcasts, un negocio donde las ofertas son extremadamente caras para lo que puedan ofrecer. La empresa está reduciendo los costes para cambiar la visión negativo de los mercados y de momento su estrategia está funcionando. Desde XTB señalan que una manera de mejorar sus expectativas de márgenes y beneficios sería reducir los importes pagados por los podcasts de algunas celebridades, como Kim Kardashian o Meghan Markle. Por el momento, la empresa ha preferido despedir al 6% de su plantilla, que se traduce en una reducción del personal de 600 personas, para reducir costes, aunque el impacto será relativamente pequeño. "Quizás una congelación de las cotrataciones y algunas reducciones adicionales en el número de trabajadores similares a lo visto en Meta podrían ser necesarias para reorientar a la compañía hacia una combinación de crecimiento de las ventas y de los beneficios en los próximos años", señala García.

A esta dificultad se une la entrada de competidores en el streaming de música. Los ingresos de Apple Music, su principal rival, se estimaron en 8.000 millones de dólares y 88 millones de suscriptores que pagaron en 2022, mientras que Spotify reportó unos 205 millones de suscriptores de pago en el cuarto trimestre de 2022. Aun así, Spotify continúa agregando usuarios activos mensuales a una tasa bastante saludable en todas las regiones, con América Latina a la cabeza. "El crecimiento de los suscriptores demuestra claramente que Spotify se ha establecido como el servicio dominante de transmisión e música a nivel mundial", apunta el analista de XTB.

Todo depende de si funciona su modelo financiero para el 2022-2025. Su director financiero, Paul Vogel, comentó en la última presentación de resultados que "el margen bruto del 25,3% estuvo por encima de las estimaciones en 80 puntos básicos debido principalmente a un menor gasto en el podcast". Así que si se cumplen las previsiones de Daniel Ek, la compañía deberá hacer un mayor esfuerzo por orientar el gasto hacia el marketing y reducir los costes de adquisición de contenido, "traduciéndose en mejores métricas de crecimiento de los usuarios y mejorar así los beneficios".