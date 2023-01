"El planteamiento del Gobierno con los impuestos y la no deflactación es inexplicable"

El presidente de la Cámara Comercio de España, José Luis Bonet / 'activos'

Bonet defiende en esta entrevista con ‘activos’ la cooperación público-privada y la digitalización de las pequeñas y medianas empresas, al tiempo que critica al Ejecutivo central por su política tributaria y recalca la importancia de aprovechar los fondos europeos.

Tras dos mandatos al frente de la Cámara de Comercio, ¿qué espera usted del tercero?

Espero reforzar el sistema cameral, que es fundamental para España, y contribuir a que nuestro país, gracias a sus empresas, consiga superar los restos de la crisis financiera e inmobiliaria de 2008, la crisis del covid y los estertores de la guerra de Ucrania.

¿Qué escenario prevé a nivel económico?

No es fácil. Se nos ha venido encima la inflación, causada por los que dominan los combustibles fósiles en el mundo y por algún otro también, que han hecho caja, lo que ha desencadenado un proceso que tiene un punto de provocado. Pero creo que esto va a ir remitiendo, porque los bancos centrales están por la labor y la gente entiende que algún sacrificio habrá que hacer. Los empresarios también tendrán que adaptarse, reduciendo sus márgenes de beneficio.

Pero las subidas de tipos dificultan la labor de las empresas, porque encarecen el crédito.

Sin duda. Pero ya vemos que las empresas se adaptan. Si pueden subir precios lo hacen, pero no siempre pueden. Al final, todos, las empresas y el mundo del trabajo, tienen que adaptarse.

Usted habla de adaptarse, pero ¿cómo se debe reaccionar a los mensajes del Gobierno central en torno a la empresa, los impuestos extraordinarios, las propuestas como la de gravar más a los supermercados…?

No soy partidario. Esto significa una intervención artificiosa de la economía. El planteamiento de los impuestos y la no deflactación es inexplicable. Es que parece que el Gobierno va a actuar en su propio beneficio a costa de la gente.

El Gobierno aprovecha la recaudación extra, por ejemplo del IVA, para aumentar sus ingresos

No lo debe hacer. Esto es cargar sobre la gente el problema. Esto es echar leña al fuego de los problemas que tiene la gente.

¿Cómo valora las recientes medidas anticrisis del Gobierno?

El análisis de las medidas adoptadas es, en general, positiva, ya que se dirigen a atajar la fuerte subida del precio de los alimentos y tienen un carácter temporal. La rebaja del IVA debería, en todo caso, haberse extendido a todos los alimentos de primera necesidad, incluyendo la

"La rebaja del IVA debería haberse extendido a la carne y el pescado"

carne y el pescado. En materia de energía, también son medidas positivas y la eliminación de la subvención generalizada al precio de los carburantes también me parece acertada. Otro aspecto que va en la línea adecuada es la prórroga hasta 2024 de la moratoria contable, o el cambio en la ley concursal para agilizar los procesos concursales y evitar atascos por los prestamos avalados por el ICO. No obstante, aún existen lagunas sin resolver, como la posibilidad de obtener una reestructuración de esos créditos cuando existe acuerdo por parte de la mayoría de los acreedores.

Usted se ha mostrado crítico no solo con las medidas del Gobierno, sino con el marco político.

Lo que digo es que no tiene sentido que, en el momento en que la gente pasa dificultades por estas crisis superpuestas, no haya acuerdo o consenso político. También he dicho que afortunadamente lo que va a más es la colaboración público-privada. Cuando uno tiene un planteamiento como el de los fondos europeos, pues hay que hacerlo todos de la mano. Cuando se hace así, funciona, como está pasando con el kit digital, que es donde se juega el partido de la digitalización en España. Porque las grandes empresas ya lo tienen hecho, pero el tema está ahora en las pymes. Por ejemplo, también hay colaboración en el tema de los Next Generation, que se hará a través de la red bancaria.

Pero el caso es que hay un problema con los fondos europeos. La Administración es un cuello de botella que impide que los fondos lleguen a la economía real.

Si es que no llega, algo falla, y hay que resolverlo. Donde hay cooperación público-privada, esto está funcionando. Y las administraciones deben contar con los instrumentos idóneos para llegar a las empresas. ¿Y estos instrumentos quienes son? Las cámaras, por supuesto, las patronales, los bancos… La Administración no llega por sí sola a las empresas.

La digitalización de las pymes es un gran reto, pero en el tejido empresarial hay también mucha micropyme, con poca capacidad de inversión.

Lo veo de otra manera. ¿Porqué está teniendo éxito el kit digital? Porque los empresarios pymes se han dado cuenta de que o lo hacen o están fuera. Para mí, el factor primordial de superar las crisis y dar un salto hacia adelante es el ánimo de los empresarios, la voluntad de luchar. Hay una conexión sine qua non, que es la estabilidad, España como país seguro. Este es un sistema de economía social de mercado o de capitalismo mixto, con el Estado del bienestar, en el que el motor es la empresa. Y este es el mejor o el menos malo de los sistemas. A España le ha ido bien. Lo que ha pasado en España en los últimos 45 años es algo extraordinariamente positivo y ha ocurrido en beneficio de la gente.

Pero el marco institucional está en cuestión, incluso desde el propio Gobierno.

Creo que el pueblo español no se dejará arrebatar este activo. Y cualquier planteamiento electoral en el que se ponga en cuestión el sistema que tenemos perderá. El pueblo español tiene mucho sentido común.

¿Cree que la labor del empresario está suficientemente puesta en valor?

No, no, no. Yo soy un ávido lector de periódicos. Y el escenario lo ocupan justamente los que están en la línea de negación de lo que yo estoy diciendo. ¿Y esto cómo se entiende? No voy a negar que hay una parte de culpa de los que estamos protagonizando institucionalmente el sistema. Y eso es una asignatura pendiente.