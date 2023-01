Bonus puntuales: así incentivan las empresas a sus plantillas sin comprometer la masa salarial

Los precios en 2022 no han dado un respiro a los consumidores. Los costes de la alimentación y energía han supuesto un quebradero de cabeza para cuadrar las economías domésticas. La pérdida de poder adquisitivo ha sido una constante en los últimos doce meses que no ha pasado desapercibida para las compañías. Conscientes de la necesidad de incentivar a sus empleados, pero a la vez vigilantes de las cuentas, algunas empresas han puesto en marcha una fórmula para no comprometer su viabilidad a futuro: bonus puntuales. Es el caso de grupos del sector retail, como H&M y Zara. Aunque también gigantes como Iberdrola han echado mano de esta medida y pagarán 1.000 euros extra a todos los empleados en 2022.

La marca de moda sueca ha anunciado que pagará a los empleados de sus tiendas un complemento puntual de 500 euros en la nómina de enero para aquellos que hayan permanecido todo el año en la compañía y 250 para los que hayan estado medio año. La medida de H&M se produce apenas un mes después de que Inditex anunciara una parecida. La empresa fundada por Amancio Ortega abonará a sus vendedores 1.000 euros brutos extra y 600 en el caso de las jornadas laborales inferiores a 24 horas semanales. «Es un incentivo que se había retirado por la pandemia y ahora se ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para recuperarlo», señalan fuentes de la compañía con sede en Arteixo.

Algunos especialistas apuntan a la situación excepcional que se ha vivido a lo largo de 2022 para explicar el pago de incentivos de forma puntual. "Si la empresa se compromete a subidas salariales conforme a la inflación que se ha vivido este año, de cara a próximos ejercicios se puede formar una ‘bola de nieve’ muy difícil de asumir", argumenta Valentín Bote, director de estudios de la consultora Randstat Research.

"De esta manera los empleados pueden capear la inflación y la empresa no se compromete a un crecimiento de la masa salarial de cara a los próximos ejercicios. Nosotros se lo estamos recomendando a muchos de nuestros clientes para la actual coyuntura", señala Josep Capell, socio director de la consultora CEINSA, especializada en salarios y retribuciones. Este economista también apunta a que es una forma de hacer más atractivo trabajar en el sector del retail. "Es un segmento del mercado de trabajo en el que se tiene que trabajar en fines de semana y tiene que diferenciarse para poder atraer empleados", indica Capell.

Dificultad para conciliar

Y es que el trabajo en comercios tiene horarios poco atractivos con los que es difícil conciliar. "En algunas provincias ya es difícil encontrar trabajadores para las tiendas", señala Ángeles Rodríguez, responsable de Industria del sindicato CCOO, que también apunta a que la medida negociada con H&M y Zara permitirá compensar la inflación en un segmento del mercado de trabajo remunerado con salarios modestos. H&M también está trabajando con los sindicatos para introducir mejoras en los tiempos de trabajo a partir de enero, y «mejorar la conciliación de vida familiar y laboral».

"El retail es todavía percibido como un sector de riesgo por los trabajadores. Fue una de las actividades que más sufrió en la pandemia por los confinamientos y los cierres y, además, se redujeron las plantillas", explica el economista Valentín Bote, que considera que las empresas también están tratando de fidelizar a sus empleados a través del pago de estos bonus de forma puntual. "No es fácil sustituir a un trabajador y las compañías buscan retener el talento que tienen", concluye Bote.