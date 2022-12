El Euríbor se dispara tras la subida de tipos y ya roza el 3%

Anuncios de una inmobiliaria.

La subida de tipos realizada este jueves por el BCE ha llevado al Euríbor, el índice de referencia para las hipotecas, a marcar un nuevo máximo y rozar el 3%. El incremento del precio de dinero afectará a las nuevas hipotecas variables que se concedan y también a las que ya están contratadas. Según los cálculos que maneja el comparador financiero Help My Cash, los préstamos hipotecarios que se revisen a final de año pueden encarecerse hasta 200 euros al mes y 2.500 más al año. Las fijas, aunque no estén referenciadas al Euríbor, también podrían encarecerse, ya que los bancos querrán estimular las variables, con las que esperan ganar más dinero. Por lo tanto, encarecerán sus nuevos préstamos hipotecarios a tipo fijo para que sean menos atractivos.

Tras las subidas de tipos de este jueves, en la sesión el Euríbor ha subido un total de 126 milésimas, la mayor escalada en cuatro meses, hasta los 2,993%, el nivel más alto registrado desde enero de 2009.

Nuevas subidas de tipos

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves una nueva subida de los tipos de interés, de 0,50 puntos, que sitúa el precio oficial del dinero en el 2,5% en la zona euro, el nivel más alto desde diciembre de 2008. Se trata de la cuarta subida consecutiva de los tipos de interés que acomete el BCE desde que el pasado mes de julio inició su proceso de normalización de la política monetaria para combatir el mayor proceso inflacionista en Europa de los últimos cuarenta años.

El organismo que preside Christine Lagarde confía en que "con el paso del tiempo, mantener los tipos de interés en niveles restrictivos reducirá la inflación moderando la demanda y también servirá de protección frente al riesgo de un desplazamiento persistente al alza de las expectativas de inflación". Las próximas decisiones sobre nuevas subidas de tipos "continuarán dependiendo de los datos y seguirán un enfoque en el que las decisiones se adoptarán en cada reunión", ratifica la nota de prensa.

Si las subidas de tipos continúan, aunque un poco menos aceleradas en 2023, esto supondría un encarecimiento mayor de las hipotecas. "Es posible que eso supongo cuotas en 2023 que puedan incrementarse entre el 35% y el 40%", asegura Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española

PROYECCIONES MACROECONÓMICAS

En esta última reunión del año, el BCE también ha actualizado sus proyecciones macroeconómicas, incluidas las previsiones de inflación para 2025, publicadas por primera vez.

En un contexto de "un grado excepcional de incertidumbre", los expertos del Eurosistema han revisado sus proyecciones de inflación significativamente al alza. Ahora estiman que la inflación en la zona euro se situará en promedio en el 8,4 % en 2022 y que disminuirá hasta el 6,3 % en 2023, y se espera que la inflación descienda de forma acusada a lo largo del año. Posteriormente, se proyecta que la inflación será, en promedio, del 3,4 % en 2024 y del 2,3 % en 2025. Se prevé que la inflación, excluidos la energía y los alimentos, se sitúe en promedio en el 3,9 % en 2022, que aumente hasta el 4,2 % en 2023 y que descienda hasta el 2,8 % en 2024 y el 2,4 % en 2025.