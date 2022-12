Los inversores se ponen en alerta por el gigante de las criptodivisas Binance

El mundo 'cripto' aguanta la respiración una vez más. Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptodivisas del mundo, ha sufrido en las últimas 24 horas una retirada importante de fondos al conocerse la investigación dirigida por Estados Unidos en su contra. Un total de 1.600 millones de dólares han sido retirados de sus cuentas, según ha contrastado la firma de datos Nansen, de los 60.000 millones en activos que conforman el capital de Binance. Por esta razón, la firma ha optado por paralizar "temporalmente" los reembolsos de la 'stablecoin', o USDC, su principal activo.

Ha sido el propio CEO de Binance quien ha anunciado la medida en su cuenta personal de Twitter. El ejecutivo ha señalado que espera que "la situación se solucione en las próximas horas" y ha achacado a un "problema de carácter técnico" la retirada de capitales, que asegura que por ahora no pone en riesgo la liquidez de la plataforma.

El temor se ha desatado al saberse que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) estadounidense investiga a Binance y a su CEO, Changpeng Zhao, por posible lavado de dinero. Según afirma Reuters, al menos media docena de fiscales están involucrados en esta investigación desde 2018, fecha en la que se inició, y abogan por presentar cargos penales contra Binance. El resto de fiscales está a favor de pedir tiempo para revisar un mayor número de pruebas, aunque todo apunta a que el el desenlace acabará siendo el mismo.

On USDC, we have seen an increase in withdrawals. However, the channel to swap from PAX/BUSD to USDC requires going through a bank in NY in USD. The banks are not open for another few hours. We expect the situation will be restored when the banks open. 1/2