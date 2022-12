Más de 1,2 millones de españoles se ausentan de su puesto de trabajo a diario

Más de 1,2 millones de españoles se ausentaron de su puesto de trabajo a diario durante el segundo trimestre de 2022. El 22,1% de estos trabajadores lo hicieron pese a no estar de baja, mientras que el resto no fueron a trabajar por "una incapacidad temporal", según revela Randstad Research, el centro de estudios de Randstad, en su Informe Trimestral sobre el Absentismo Laboral. Estas ausencias implican perder el 6,2% del total de las horas de trabajo pactadas, cuyo volumen se ha reducido un 0,9% respecto al trimestre anterior. El absentismo no justificado alcanzó una tasa del 1,4%. La economía española cuenta con 20,5 millones de ocupados.

Por comunidades, País Vasco, con un 8,4%, Canarias y Cantabria (ambas con un 7,3%), han sido las regiones donde mayores tasas de absentismo se han registrado, mientras que Islas Baleares (5,5%) y Comunidad de Madrid (5,3%) donde menos ha habido. La media nacional se encuentra en el 6,2%.

Causas dispares

Sin embargo, los motivos por los que alguien puede no asistir al trabajo pueden ser muy diversos y todos suelen estar incluidos en estas estadísticas: desde bajas médicas de hasta seis meses de duración por operaciones del corazón hasta ausentarse sin motivos justificados. Miguel Ángel Malo, profesor de Economía Laboral y Macroeconomía en la Universidad de Salamanca, opina que, una vez homogeneizados, los datos que presenta España son bastante parecidos a los de otros países de nuestro entorno. Malo señala además: “Algunos países incluyen las bajas de duración excesiva, como por ejemplo por problemas de espalda”, así como que hay estadísticas sobre absentismo “que incluso incluyen a gente que está de vacaciones”. Este profesor apunta también que todas las bajas que superan la semana de duración son contadas como absentismo.

Servicios, el sector con más absentismo

Por sectores, Randstad muestra que el sector servicios es aquel con mayor absentismo (6,3%), seguido del sector industrial (6,2%). A la cola se encuentra la construcción, con un 4,7%. Más concretamente, las actividades con menos absentismo han sido el sector inmobiliario, la publicidad y márketing (4,1%), así como venta y reparación de vehículos de motor y actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical (ambas con el 4%). En el lado, opuesto se encuentran sanidad (10,2%), residencias (10,1%), casas de apuestas (9,8%), y correos (9,6%).

Malo apunta: “Hay trabajos donde se acumula un mayor estrés, lo cual origina un mayor absentismo. Es conocido que la sanidad es uno de esos sectores. La pandemia del coronavirus ha generado una sobrecarga de trabajo que, en algunos casos, se mantiene. Las condiciones de trabajo afectan a la cantidad de bajas por enfermedad, así como a su incidencia y duración”.