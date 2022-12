Tener un piso en propiedad sigue resultando una inversión atractiva para los jóvenes

Viviendas en construcción, en una imagen de archivo. EFE/EPA/ABIR SULTAN

Inviable. Esa podría ser la palabra que definiría hoy cómo es para la mayoría de jóvenes intentar adquirir una vivienda propia. Sin embargo, esas dificultades no impiden que para muchos este sea un objetivo a cumplir cuando tengan los ahorros suficientes. En esa tesitura se encuentra actualmente Alberto Corredera, quien a sus 24 años y trabajando como pirotécnico -empleo "que siempre me ha gustado" aunque estudiara para ser auxiliar de enfermería- tiene calculado como su siguiente objetivo, aunque en paralelo quiere acabar de pagar su coche. "Quiero intentar en 2024 dar ya la entrada para un piso, porque además ahora están a un precio elevado, barato no hay nada".

Por este motivo, el dinero que ha ido poco a poco ahorrando desde hace tres años con su trabajo mientras vive con sus padres -unos 300 euros mensuales "que tengo en el banco y no lo toco"- asegura que va a ir destinado a la adquisición de ese piso en propiedad ya que, remarca, "el alquilar sin una opción de compra me parece tirar el dinero porque al final no te lo vas a quedar". En su horizonte tampoco está el invertir en bolsa o en criptomonedas porque "no entiendo mucho de economía y si puedo perder dinero prefiero quedarme como estoy".

Vuelta a estudiar en busca de mejoras

Miguel Pardo estudió Economía. Era la carrera en la que se veía a futuro. Pero cuando a principios de este año se vio trabajando como administrativo en una empresa de la construcción, a la vez que cocinaba en un bar algunas noches ganando «sin apenas poder descansar» cerca de 1.400 euros al mes en total, su visión cambió. "Podía ahorrar 900 euros todos los meses, pero viviendo en casa de mis padres, sin gastos de luz, agua, comida...". Por eso, cuando pensaba en poder independizarse junto a Celia -su pareja, que no tenía en ese momento trabajo- las cuentas "no salían, porque no te puedes independizar a una casa propia con otra persona cobrando 1.400 euros".

Ante esta difícil perspectiva y quedarse un tiempo solo como cocinero, "cogí ese dinero que yo había podido ahorrar [con la intención inicial de poder comprarse una casa] más un poco que me han dejado mis padres y lo destiné a volverme a formar". En concreto, este joven de 26 años ha optado por entrar en el curso de maquinista de trenes, un trabajo que "me permitirá mejorar salarialmente y en horarios". Y, con esa mejora, ya mira al futuro. "Yo doy un año para devolver el dinero prestado" y, con él y su pareja trabajando, en "un par de años podríamos estar dando la entrada de un piso".