De las criptomonedas a 'invertir' en formación: así rentabilizan los jóvenes sus ahorros

Un 27,9%. Ese es el porcentaje de jóvenes españoles en edad de trabajar que a mitad de este año no tenían ni siquiera la oportunidad de poder acceder al mercado laboral. Los datos, ofrecidos por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) y correspondientes a los menores de 25 años, representaban el doble que la media de la Unión Europea (13,6%).

En caso de superar esta difícil barrera de lograr un empleo, la realidad mayoritaria para ellos es hallarse ante un trabajo de carácter temporal y con un salario que, según los últimos datos anuales del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2020, ni siquiera llega a los 1.750 euros brutos entre los menores de 35 años. El lastre no es nuevo. Desde la 'Gran Recesión', los más jóvenes han sido los que menos han podido recuperar sus condiciones económicas.

En ese escenario de adversidad, que el precio de una vivienda se haya disparado un 8% respecto al último año, según el Índice de Precios de Vivienda del segundo trimestre del INE, y que la inflación -acrecentada además desde el inicio de la guerra en Ucrania- haya elevado hasta cotas difícilmente asumibles acciones tan necesarias como echar gasolina al depósito del coche o llenar de alimentos la nevera, han sido tan solo los nuevos golpes que convierten en casi una utopía el intento de tener unos ahorros estables -o al menos que no mengüen- para buscar salir de casa de los padres a una edad relativamente temprana. Al final, para muchos de ellos, este ha acabado siendo un reto solo posible de superar en el largo plazo.

No obstante, en algunas ocasiones, una vez sobrepasadas todas esas trabas, lograr almacenar un colchón económico suficiente es posible. Y llega, con ello, la segunda cuestión clave a afrontar: ¿mantener esa hucha parada e ir incrementándola poco a poco con los réditos del trabajo? ¿Ahorrar con un objetivo de compra en mente? o ¿apostar por un activo bursátil o en forma de criptomonedas a largo plazo para sacar un mayor provecho a futuro con un riesgo más o menos alto?

Esa última opción, la de la inversión, es la que en muchas ocasiones puede resultar más atractiva. El motivo, simple, es el hecho de no necesitar grandes cantidades para comenzar. "Con 50 euros puedes acceder a la bolsa [lo mismo sucede con los bitcoins, por ejemplo], mientras que para comprar un inmueble necesitas muchísimo más ahorro y para una persona joven eso es más complicado", destaca sobre ello Sergio Llobregat, un joven arquitecto español afincado por su trabajo en Andorra desde hace casi dos años.

"Tenía el dinero parado en el banco y generaba pocos intereses", reconoce. Por eso, cuando la inflación se disparó y "vi que el dinero perdía valor", decidió hace tres meses lanzarse a invertir con unos fondos pensados "para que no los tenga que tocar en diez años". En ese futuro, con el interés que le puedan generar esos activos y el retorno de la inversión , sumado a una "hucha de ahorro más grande", Llobregat sí aventura que podría optar por comprarse un inmueble.

Informarse durante meses para después comenzar una inversión bursátil a largo plazo . Ese fue el camino que siguió Sergio Llobregat, un arquitecto español de 25 años que reside en Andorra desde hace casi dos . En su caso, no se mudó al país pirenaico "por la parte fiscal, sino porque me ofrecía una oportunidad de trabajo", un empleo que hoy le permite destinar "un 45%" de su salario mensual al ahorro, dedicando una parte del mismo -que ronda los 10.000 euros- a la compra de activos.

Los datos secundan esta perspectiva. Según un estudio publicado la pasada semana por el broker XTB, casi la mitad de los jóvenes españoles (un 46%) ha invertido al menos una vez en los mercados financieros, siendo las criptomonedas (55,7%) y las acciones (50%) los principales atractivos para ello. El volumen de la inversión, según este informe, no llega a mil euros para un 36,3% de los encuestados, mientras que un 42,5% tiene entre 1.000 y 5.000 euros invertidos en uno o varios de estos mercados financieros.

La mirada de muchos, ante esta realidad, es hacia el futuro. Para Jaime Masià, que con 29 años trabaja como entrenador personal y de natación, es un dinero "que no necesito tocar" a corto o medio plazo y en el que "cada cierto tiempo meto un poco para tenerlo ahí, como método de ahorro". Es decir, una inversión progresiva con unos fondos que no son empleados en el día a día.

Pero el horizonte de los jóvenes no solo está en la pequeña inversión, sino que a la larga también está en poder tener cosas tan elementales como una casa propia, más aún en un momento en el que el precio del alquiler en ciudades como Barcelona, Madrid o València resulta casi prohibitivo. De media, en octubre, el precio del metro cuadrado en la vivienda en alquiler -según los datos de Fotocasa- era de 10,49 euros, prácticamente un 4% más que el valor del mismo mes un año atrás.

En el hecho de poder adquirir un piso, la situación no resulta mucho más esperanzadora. La última ‘Encuesta Financiera Familiar’ del Banco de España, referente al año 2020, señalaba que solo un 36% de los hogares que tenían como cabeza de familia a alguien menor de 35 años tenían una casa en propiedad. En 2011, esa cifra era casi el doble (69,3%).

Noticias relacionadas

Esta evolución muestra la dificultad creciente para este segmento de población a la hora de poder comprar una vivienda y el por qué de necesitar lograr un ahorro en grandes cantidades en un momento de adversidad. Es lo que plantean jóvenes como Alberto Corredera, que ahora mismo ya dedica "el máximo de los ahorros disponibles para la futura casa o para acabar de pagar el coche".

En otras ocasiones, si la adquisición del inmueble es el fin a alcanzar, puede llegar a pasar que la única opción sea buscar un nuevo trabajo que permita aumentar el salario -o mejorar las perspectivas futuras- y lo que se puede almacenar de este cada mes. Incluso si eso supone dejar aparcado lo que has estudiado o lanzarte de nuevo a los libros para mejorar tus expectativas. Cambiarse de empleo, como sintetiza Miguel Pardo, no solo para mejorar salarialmente y poder ahorrar sino también "para ganar calidad de vida".

Dinero a largo plazo dedicado a las ‘criptos’

Hace poco más de un año, el bitcoin vivía su momento álgido, un "boom que hizo que le preguntara a un amigo que ya invertía y que me estuvo explicando por encima". Así es como Jaime Masià sintetiza su inicio en las criptomonedas, un mundo del que le gustó «un poco el sistema que tiene» y que le llevó -tras leer un libro sobre cómo funcionaba- a ir "metiendo dinero poco a poco todos los meses como método de ahorro". Hoy, señala, esa inversión llega a los 2.000 euros.

Con unos "gastos fijos que no son muy altos" en su caso al tener la casa en la que vive con su mujer ya pagada, este montante es un dinero que lo tiene dedicado a este cometido para que "pierda el mínimo valor posible". "No tengo ahora mismo intención de sacarlo. Es un ahorro a largo plazo, no de hacerme rico de la noche a la mañana", destaca.

Eso sí, tras la reciente caída de la plataforma de intercambio decriptos' FTX, Masià, de 29 años, sí ha decidido hacer cambios en su estrategia, comprándose una ‘cartera fría’ [dispositivo físico sin acceso a Internet y cifrado con una contraseña personal] "donde tengo las monedas que más me importan a buen recaudo". Todo para evitar que el colapso de otra plataforma pueda poner fin a sus ahorros.