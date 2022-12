Gerard Piqué, Rafael Nadal, Sergio Ramos: así invierten los deportistas de élite

Gerard Piqué y Rafa Nadal en la Copa Davis el año 2019 en Madrid

El esfuerzo y la constante superación de los límites hacen que los jugadores de élite tengan carreras de 10 o 15 años. También pueden ver sus cuentas mucho más infladas que el resto de ciudadanos, con unos sueldos que son de 1,5 millones de media. Otros despuntan por encima del resto. Leo Messi recibe un salario de 40 millones de euros al año, Cristiano Ronaldo 31 millones y Kylian Mbappé se embolsa un sueldo anual de 90,91 millones de euros. Con una retribución media en España de 25.000 euros anuales y una vida laboral de 36 años, cualquier persona necesitaría 101 vidas para hacerse con un solo sueldo del futbolista francés.

Estos deben aventurarse en el mundo de las inversiones para estirar ese capital el resto de sus vidas si quieren mantener el estatus y no tener dificultades financieras. La consultora Schips Finanz asegura que el 50% de los futbolistas de las Ligas europeas se arruina al poco tiempo de abandonar el deporte. "Aquellos que están en la élite empiezan a amasar riqueza muy pronto y existe un nivel de educación financiera bastante bajo, por eso son aconsejados por el entorno familiar, amigos o asesores independientes", explica Carmelo Lázaro, director de grandes patrimonios de Tressis.

Empiezan invirtiendo parte de su patrimonio en activos de banca privada y los expertos suelen recomendarles inversiones no líquidas para, como mínimo, la mitad de su patrimonio. Estos activos son difíciles de cancelar por un periodo largo de tiempo. Hoteles de lujo en Europa, automóviles de altísimo estándar, yates o parques eólicos. "Siempre hay tendencias. Hace una década el que no tenía una bodega no tenía glamour pero se ha demostrado que hay muy pocas rentables y ha dejado de estar de moda", explica Jokin Ubillos, director de Orienta Capital. Hasta la crisis financiera, era común que los deportistas apostaran por el ladrillo, lo que también hizo mella en sus cuentas. "Ahora, cada vez más deportistas invierten en start-ups porque la gente joven se siente más cercana a las nuevas tecnologías. Lo que ocurre es que tienen un alto porcentaje de fracaso por su alta volatilidad, pero también más revalorización", cuenta Ignacio Chinarro, director financiero de AFE. Gerard Piqué, Sergio Ramos y Andrés Iniesta son algunos de los ejemplos que figuran entre los futbolistas que apuestan por las nuevas tecnologías.

Respecto a las preferencias de inversión, Lázaro destaca que en gran medida "se decantan por los fondos, con un tratamiento fiscal muy favorable", una alta capacidad de diversificación y un elevado control de riesgo. A pesar de los cambios generacionales, el sector inmobiliario aún crea buenas oportunidades para los atletas. "Cambian mucho de residencia y hace que quieran tener una casa en cada ciudad, aunque también poseen locales comerciales, oficinas, parkings, hoteles, industrias y residencias de estudiantes", añade Chinarro. Diversificación es la palabra más repetida por los asesores, según Juan Verdaguer, director territorial en Catalunya de Mirabaud. Y, en general, los deportistas tienen bastante aversión al riesgo, algo potenciado porque sus ganancias están sujetas a gravámenes del 45%.

Otras tendencias recientes son todo aquello relacionado con la sostenibilidad y el deporte. "El deporte es algo que conocen y les es favorable a la hora de encontrar productos y servicios para mantenerse después de la salida de su rutina", indica Javier Arizmendi, ex jugador de primera división y actual asesor en Tressis.

Gerard Piqué, jugador en los negocios Gerard Piqué tiene un inusual olfato tanto como jugador como en el mundo empresarial. Después de varios proyectos fallidos, como la empresa de videojuegos Kerad Games, no ha dejado de llevar un paso más allá sus negocios. En 2017, el defensa dedicó sus vacaciones a realizar en Harvard un máster sobre deporte y entretenimiento para crear posteriormente su empresa Kosmos, un entramado de compañías vinculadas a los deportes con varias funciones, entre ellas la creación de contenidos audiovisuales. También impulsa una bebida isotónica con 426 Miles SL y forma parte de la industria de las gafas con Kypers.

Figura como presidente de E-Sports Media Rights, que organiza competiciones de videojuegos, y también ha invertido en start-ups del sector como Sorare y Goals. Una de las apuestas más recientes ha sido sumarse a un proyecto de Port Aventura y La Liga para crear atracciones sobre la Liga española dentro del parque. Junto a su padre, Joan Piqué, y su hermano Marc, gestiona una decena de marcas, además de hoteles y restaurantes.

Rafael Nadal, bróker inmobiliario El mejor tenista de la historia sobre tierra batida, Rafael Nadal, posee un patrimonio de cerca de 40 millones de euros, según Forbes. Aunque el manacorí se podría considerar un bróker inmobiliario por sus negocios en el sector. Sus primeras operaciones se dieron en 2013, cuando construyó y remodeló dos establecimientos de lujo en la isla de Cozumel (México). En 2019, se alió con la cadena hotelera Palladium para levantar un centro deportivo el Grand Palladium Costa Mujeres de Cancún. Sin frenos, también se ha embarcado en la compra de uno de los edificios más lujosos de Madrid, delante del Tribunal Supremo.

El mundo del deporte también es centro de sus inversiones. En 2016 fundó la Rafa Nadal Academy para formar a futuras promesas del tenis. Y, en el mundo de la restauración, va de la mano de su amigo y baloncestista Pau Gasol, con el que ha creado los restaurantes Tatel. Además, tiene una cartera de empresas en el sector de las energías renovables. Toda esta fortuna la gestiona con su familia y a través de varias sociedades, como Debamina y Trilanz o Aspemir.

Sergio Ramos, del césped a las galerías El defensa central de fútbol, Sergio Ramos, también ha escogido labrarse una vida al margen del deporte. Su mayor apuesta se ha dado en el sector inmobiliario, con una actividad que engloba desde la explotación de gasolineras hasta un parking de Marbella. Aunque le está costando rentabilizar esta ambiciosa apuesta. Sin duda, el campo que le ha dado más éxitos ha sido la hípica. En su finca de Sevilla, el central andaluz cuenta con 44 hectáreas para criar animales de pura sangre. Uno de sus caballos, Pícara ganó un título mundial en 2015 y otro, Yucatán de Ramos, en 2018 se proclamó campeona del mundo de morfología. Con el grupo alemán de gimnasios RSG acordó traer a España su cadena de centros boutique John Reed mientras que, en el campo de las start-ups, ha invertido en Fever, una ‘app’ que descubre a los usuarios planes de ocio cercanos. Su afición por los museos le han llevado a comprar numerosas obras maestras. De hecho posee una colección bajo el nombre ‘Sergio Ramos Collection’ con obras de entre 30.000 hasta medio millón de euros.

Pau Gasol, filantropía por bandera Hace un año, Pau Gasol, dejó su vida alrededor de las canastas pero ha seguido muy ligado al deporte. Después de demostrar ser uno de los grandes de la historia del baloncesto profesional a nivel global con la selección española y en la NBA, ahora se enfoca en invertir en empresas relacionadas con el deporte, la salud y el bienestar. Ejemplos de ello son Therabody, compañía especializada en tratamientos para deportistas; Overtime Sports, productora de contenidos; o Better Up, empresa de coaching valorada en 1.700 millones. Junto a su hermano, ha entrado en el accionariado de varias empresas, entre ellas Colvin, una plataforma de reparto de flores, o Indya, una firma de nutrición para mejorar el rendimiento de los deportistas. El negocio inmobiliario tampoco se le escapa. Posee en Barcelona varias propiedades a su nombre, como una mansión de tres plantas en el barrio de Sant Gervasi. Aunque donde más se destaca es en sus iniciativas filantrópicas. En 2013. fundó junto a su hermano Marc la Gasol Foundation, cuyo objetivo es prevenir la obesidad infantil.