BBVA gana y Merlin no tendrá derecho de adquisición preferente en la Operación Chamartín

Fin del arbitraje entre los socios de la promotora Crea Madrid Nuevo Norte, empresa a cargo del desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte, antes conocido como Operación Chamartín. La Cámara de Comercio de Madrid ha emitido un laudo favorable a BBVA, en el que respalda que la entidad financiera pueda vender parte de su participación en la sociedad sin que exista un derecho de adquisición preferente por parte de los otros dos socios, la Socimi del Ibex-35 Merlin Properties y la constructora San José; según han confirmado fuentes cercanas a la entidad.

"Se desestiman todas las pretensiones de Merlin y San José, y se confirma la validez del acuerdo de la Junta General de Crea Madrid Nuevo Norte, S.A. (antes, Distrito Castellana Norte, S.A) de mayo de 2021, adoptado con el voto favorable de BBVA, por el que se suprimieron las restricciones a la libre transmisibilidad de acciones en la sociedad", han apuntado fuentes financieras.

El origen del conflicto empresarial tiene que ver con la supresión del derecho, iniciativa del socio mayoritario. Esta decisión no gustó a sus socios porque, como ya se ha dicho en muchas ocasiones, a la Socimi liderada por Ismael Clemente le gustaría aumentar su posición, mientras BBVA previsiblemente querrá vender porque su negocio no se centra en desarrollar urbanísticamente un ámbito. Ahora, el banco podrá incorporar a un tercero en el accionariado sin que ninguno de los otros dos socios puedan igualar la oferta. La participación de BBVA, un 75,5%, proviene de la absorción del banco bilbaíno a Argentaria.

La intención de Merlin, tal y como confirmó hace unos meses, es respetar el resultado que sale de este laudo y no elevará este asunto a la justicia ordinaria. "A pesar del conflicto, trabajamos muy a gusto con BBVA todos los días. En esa compañía no estamos discutiendo el derecho de suscripción, hay un arbitraje que se resolverá cuando toque. La intención de ambas partes es aceptar la resolución que salga y no discutir más por el tema", explicaba Clemente hace unos meses. Ahora hay que esperar acontecimientos futuros porque ninguna de las partes han reaccionado de forma positiva o negativa a la resolución.

Madrid Nuevo Norte comprará los suelos a Adif de la antigua Operación Chamartín en los próximos meses. Esta operación debía haberse cerrado durante 2021, pero fue pospuesto a 2022. Sin embargo, el pasado 8 de noviembre, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA informó que las posibilidades de que esto ocurra en 2023 son altas. ¿Por qué? Los suelos ferroviarios sobre los que se construirá el nuevo distrito de la capital constan de hace más de 50 años. Para cerrar la operación de forma adecuada, el gestor ferroviario debe tener bien escriturados cada uno de ellos, algo que está siendo un trabajo tedioso y largo, provocando retrasos en el cierre de la transacción.

¿Qué es Madrid Nuevo Norte?

Madrid Nuevo Norte es el desarrollo urbanístico más importante de la capital, no por extensión, sino por ubicación. Su puesta en marcha se llevará a cabo donde actualmente se encuentra la Estación de Chamartín, sus vías y las infraestructuras colindantes; un total de 3,29 millones de metros cuadrados. Sobre ellos, está prevista la construcción de 10.500 viviendas, edificios de oficinas y demás equipamientos, además de un gran parque central de 145.000 metros cuadrados de zonas verdes.

La concepción de la Operación Chamartín es en la década de los 80, pero no recibió su aprobación definitiva hasta el año 2022. Ahora, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid, Adif y la promotora que comprará los suelos están colaborando conjuntamente en desarrollar todo el ámbito. Está previsto, por parte de la Comunidad, que allí se instalen tres nuevas estaciones de Metro, canalizaciones de agua y varias escuelas, tal y como han confirmado en las últimas semanas.