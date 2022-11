BlockFi se declara en bancarrota tras el colapso de FTX

Las criptomonedas se han cobrado una nueva víctima en forma de quiebra. Esta vez ha sido la plataforma de préstamo de criptoactivos y servicios financieros BlockFi quien ha registrado una solicitud voluntaria para acogerse a la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras durante la reestructuración de su actividad. Según un comunicado de la firma, BlockFi y ocho de sus filiales han comenzado el proceso de suspensión de pagos bajo el Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras para el Distrito de Nueva Jersey con el fin de estabilizar su negocio y tener la oportunidad de llevar a cabo una reestructuración integral que permita maximizar el valor para los clientes y otras partes interesadas.

En esta reestructuración la plataforma se centrará en recuperar todas las obligaciones que sus contrapartes deben a BlockFi, incluida la propia FTX y otras entidades asociadas, aunque asume que, debido al reciente colapso de esta, las recuperaciones se retrasarán.

Today, BlockFi filed voluntary cases under Chapter 11 of the U.S. Bankruptcy Code.https://t.co/adaAx6me4r