Binance inyecta 1.000 millones de dólares a un fondo de ayuda a criptoempresas

La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas a nivel global, Binance, ha anunciado una inyección de 1.000 dólares a un fondo destinado a ayudar empresas del sector que estén en apuros financieros. La compañía ha informado a través de un comunicado que podría ampliar el capital hasta los 2.000 millones "si surge la necesidad en el futuro próximo". Se trata de una decisión que su CEO, Changpeng Zhao, había adelantado durante una conferencia en Bali (Indonesia) previa a la cumbre del G-20 donde también recalcó la necesidad de "algunas regulaciones" en el mundo de las criptomonedas.

En la denominada "Iniciativa de Recuperación de la Industria" participan otras siete firmas, entre ellas Polygon Ventures y Kronos, que se han ofrecido a aportar conjuntamente unos 50 millones, y se espera que otras compañías se sumen a la contribución. Por el momento, el fondo ha recibido unas 150 solicitudes de las que aún no han trascendido nombres concretos.

To reduce further cascading negative effects of FTX, Binance is forming an industry recovery fund, to help projects who are otherwise strong, but in a liquidity crisis. More details to come soon. In the meantime, please contact Binance Labs if you think you qualify. 1/2