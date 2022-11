La crisis en FTX arrastra el mercado 'cripto' al pánico

Nuevo desplome en el mercado de las criptodivisas. Estos activos digitales vuelven a vivir un jueves negro tras el aviso de quiebra de la plataforma de intercambio de NFT y criptomonedas FTX. La compañía afronta un agujero de 8.000 millones de dólares ante las peticiones masivas de retirada fondos por parte los clientes. Los inversores dudan de la divisa de FTX y tienen dudas de que se vayan a cubrir inversiones, préstamos y depósitos. El fundador de este instrumento, Sam Bank-man-Fried, solicitó a sus socios inversores este miércoles una inyección de efectivo para sortear la bancarrota, según recoge la agencia Bloomberg. La incertidumbre derivada de este episodio ha llevado a caídas de precios en todo en mercado. En concreto, la criptomoneda más popular, el bitcoin, ha caído a mínimos de hace dos años, cuando alcanzó su pico y llegó a intercambiarse por 70.000 dólares por cada unidad, y ahora su cotización ronda los 20.000 dólares. Por su parte, ethereum, la segunda criptomoneda más popular, se desplomaba un 5,22% y cotiza en el entorno de los 1.197 dólares, un nivel que no alcanzaba desde junio de este año.

FTX llegó a acumular un valor de mercado cercano a los 32.000 millones, pero su web este miércoles amanecía con un preocupante mensaje. "FTX no puede actualmente procesar retiros. Desaconsejamos los depósitos. Otras quiebras, como las del Celsius y Voyager, ya han llevado al traste importantes inversiones en cirptomonedas.

Otro de los actores del mercado, Binance, ha renunciado la adquisición de FTX. "Como resultado de la due diligence corporativa, así como de los últimos informes de noticias sobre el mal manejo de los fondos de los clientes y las supuestas investigaciones de agencias de Estados Unidos, hemos decidido que no buscaremos la posible adquisición de FTX.com", ha informado la compañía apenas un días después de haber anunciado un acuerdo para comprar la plataforma.

