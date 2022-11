Los ciclos combinados disparan las ganancias de Endesa

Endesa obtuvo un beneficio neto de 1.651 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 13,2 % más que en el mismo periodo de 2021, gracias a la plusvalía generada por la venta del 51 % de su negocio de movilidad eléctrica a su matriz italiana, Enel. EFE/JUAN CARLOS HIDALGO

No se le está dando mal el año a Endesa. La compañía ganó 1.651 millones de euros hasta septiembre, un 13% más que durante los primeros nueve meses de 2019 por la venta de su negocio de movilidad eléctrica por valor de 182 millones de euros. Si se excluyen estos extraordinarios, el beneficio neto ordinario, que sirve de base para el reparto del dividendo, resulta en 1.469 millones, un 0,7% más frente a los 1.459 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior. En este periodo, marcado por la crisis energética, la compañía disparó las ganancias de su negocio liberalizado (excluye distribución) gracias al buen desempeño de los ciclos combinados (centrales eléctricas que queman gas natural).

En concreto, las ganancias del negocio liberalizado eléctrico --que hacen referencia a la generación y comercialización de luz (salvo sistemas peninsulares y RECORE)-- crecieron un 35%, lo que le llevó a ganar 38 euros por megavatio-hora por las ventas de electricidad, que ascendieron a 57,3 teravatios-hora. Las buenas cifras de generación con ciclos combinados, que duplicaron su producción respecto al mismo periodo anterior, compensaron unos márgenes planos de producción renovable, así como la caída del margen minorista. También en el ámbito gasista --mercado minorista y mayoristas de gas, así como a la venta de gas para los ciclos combinados--, Endesa multiplicó por cuatro sus ganancias, hasta un total de 3,7 euros por megavatio-hora, aunque el peso de este área para la compañía es muy inferior al eléctrico.

"No es fácil conseguir este tipo de márgenes. Son la consecuencia de un muy buen trabajo para, primero, ofrecer un buen precio para los consumidores basado en un tope inframarginal de 67 euros por megavatio-hora --nuestro precio es 65 euros por megavatio-hora--, y después administrar el resto de los costes, de los costes auxiliares, etc. No es fácil, pero creo que estamos haciendo un muy, muy, muy, muy buen trabajo", ha celebrado el consejero delegado de la energética, José Bogas, en la conferencia de analistas.

La empresa, que estima "de forma prudente" en 400 millones el impacto del impuesto extraordinario sobre las energéticas, avanza que mantiene sus previsiones para cierre del año con un beneficio ordinario neto de 1.800 millones, con o sin gravamen. "Mantendremos nuestros objetivos anuales, incluso con este impuesto", ha afirmado José Bogas ante los analistas. La compañía ha vuelto a reiterar, una vez más y como han venido haciendo el resto de energéticas, su oposición al impuesto con el que el Gobierno pretende gravar los ingresos de las energéticas de este año y del próximo y que se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados. Su consejero delegado ha defendido que esta tasa "va contra el espíritu actual de la Comisión Europea", que aboga por penalizar los beneficios extraordinarios, no las ventas.

Más clientes

La energética propiedad del grupo italiano semipúblico Enel ha conseguido en el último año 1,2 millones de clientes de luz domésticos y empresariales en el mercado libre, respecto a septiembre de 2021, y suma un total de 6,8 millones; mientras que su generación en este mercado aumenta el 4%, hasta un total de 57,3 teravatios-hora. El director financiero de Endesa, Luca Passa, ha explicado que las diferencias porcentuales entre el alza de clientes y de generación se deben a que el consumo ha crecido solo en el sector servicios, mientras el residencial y la industria ha caído.

En el mercado regulado, la compañía 'pierde' el 13,8% de clientes, hasta quedarse en 3,7 millones de usuarios, lo que suma un total de 10,6 millones de clientes de electricidad (un 4% más).

Respecto al sector gasista, Endesa gana 100.000 clientes del mercado libre, hasta un total de 1,5 millones de usuarios, de 1,8 millones que tiene en total. Estos resultados abarcan las cifras hasta el cierre de septiembre y demuestran que, hasta entonces, no ha habido un cambio de clientes a la tarifa regulada de gas (TUR), que fue intervenida por el Gobierno en septiembre del año pasado.

Deuda

Por otra parte, la deuda neta de la compañía se sitúa en los 11.149 millones de euros a cierre de septiembre, lo que supone un alza de 2.343 millones respecto al cierre de 2021, debido al volumen de las inversiones (-1.583 millones de euros) y el pago de dividendos sobre 2021 (1.532 millones de euros), compensados parcialmente por el flujo libre de caja de 600 millones de euros. Endesa ha anunciado que, en la junta de accionistas extraordinaria que se celebrará el próximo 17 de noviembre, prevé "fortalecer" su posición en los mercados internacionales del gas, así como para "reforzar su posición ante nuevos picos de volatilidad extrema".

