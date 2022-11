La banca se lanza a financiar las compras del Black Friday

2 Se lee en minutos Pedro Pérez

Los bancos se apuntan también al Black Friday: bajadas en los intereses de los préstamos, financiación de las compras, descuentos en seguros, rebajas de comisiones… El viernes negro ya no es solo un día señalado para el comercio minorista; también es una oportunidad para las entidades financieras y, por ello, prácticamente todas están lanzando ya o están ultimando ofertas de planes de financiación para sus clientes.

Fuentes del sector de la gran distribución consultadas por este diario señalaron que el gasto medio por persona en el Black Friday en España en 2019, de 242 euros, se reducirá en unos 80. En agregado se facturarán 7.000 millones de euros, cuatro puntos por debajo de niveles prepandemia, con la actividad económica lastrada por la inflación (el IPC cerró con una subida del 7,3% en octubre). Esta situación también se notará en el empleo: la contratación de personal para esta campaña será un 17% menor respecto al pasado año, según previsiones de Randstad.

Bankinter es de los primeros bancos en tener su propuesta: lanzará Cheques Regalo de Amazon para sus clientes que permitirán una bonificación del 2% en sus compras. Además, este banco ofrecerá el servicio Compra Smart al 0%, un servicio que permite fraccionar una o varias compras hechas con la tarjeta de crédito de más de 90 euros, entre 3 y 36 meses. Mientras, BBVA dispone en su web de un apartado entero dedicado al Black Friday en el que se puede encontrar mucha información sobre esta fecha (origen, duración, etc) que también incluye un simulador de un préstamo, aunque no especifica ventajas ni bonificaciones, sino que apunta: "Estudiaremos tu solicitud lo más rápido posible. Tú tendrás la última palabra. Cuando te confirmemos que tu préstamo es viable, podrás decidir si deseas contratarlo o no".

El resto de entidades se encuentran preparando sus propuestas, según han confirmado a Activos. El pasado año, por ejemplo, Banco Santander ofreció pagos fraccionados sin comisiones para las compras hechas con tarjeta y también regalos de cheques en Amazon. Por su parte, ING lanzó un Préstamo Naranja con un 3,75% TIN hasta el 12,49% TIN con un importe de 3.000 euros.

Por su parte, Openbank sorteó 10 tarjetas Regalo en Mediamarkt por valor de 300 euros; Evobank, un descuento del 10% sobre el tipo de interés del Préstamo personal; y MyInvestor ofreció contratar fondos de inversión sin pawgar comisión alguna de gestión.

